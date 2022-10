Décès d'un pompier du service incendie de la Régie intermunicipale GÉANT à Saint-Edmond-les-Plaines : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAGUENAY, QC, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à un pompier du service incendie de la Régie intermunicipale GÉANT, le 24 mars 2022, à Saint-Edmond-les-Plaines.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, vers 17 h 10, le service d'urgence 911 a reçu un appel concernant un incendie en cours dans un bâtiment de ferme situé à Saint-Edmond-les-Plaines. Dès l'arrivée des pompiers, à 17 h 23, une évaluation de la situation a été réalisée, et deux pompiers ont été autorisés à entrer dans le bâtiment pour repérer et combattre l'incendie. Peu de temps après, des composantes intérieures du bâtiment, notamment un rail suspendu utilisé pour nourrir les animaux, se sont effondrées. L'un des pompiers a été écrasé par des débris de l'effondrement. Des tentatives de sauvetage ont rapidement été organisées, mais elles n'ont pas permis de retrouver le pompier avant l'effondrement complet de ce secteur du bâtiment. Il a finalement été trouvé puis extirpé des débris à 18 h 47. Son décès a été constaté sur place.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Un pompier combattant un incendie à l'intérieur d'un bâtiment de ferme s'est fait écraser par l'effondrement de la grange.

Une analyse déficiente des informations préalables au choix de la stratégie d'intervention a entraîné deux pompiers à combattre l'incendie à l'intérieur du bâtiment, les exposant au danger d'effondrement.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, le service incendie de la Régie intermunicipale GÉANT, l'utilisation d'une stratégie d'attaque à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à ce qu'il ait démontré que le processus d'analyse utilisé pour l'application d'une telle stratégie est conforme aux règles de l'art et que les travailleuses et travailleurs ont été formés à cet effet. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment en flammes pour combattre un incendie est une tâche qui met en danger les pompières et les pompiers. C'est pourquoi il importe qu'une analyse rigoureuse des risques auxquels ils sont exposés soit effectuée selon les règles de l'art avant d'opter pour une telle stratégie.

Cette analyse doit notamment :

évaluer les risques et les bénéfices associés à une intervention lors d'un incendie;

prendre en considération le temps écoulé entre l'appel initial et l'arrivée sur les lieux pour mieux évaluer les probabilités d'effondrement;

effectuer une enquête à 360 degrés, ou toute autre mesure équivalente, avec l'utilisation d'une caméra thermique lorsque cet équipement est disponible et approprié pour avoir une idée plus précise de l'ampleur de l'incendie.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs et travailleuses. Pour ce faire il doit, entre autres, s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires et utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, à contrôler et à éliminer les risques pouvant avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Ces derniers doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'École nationale des pompiers du Québec, à l'Institut de protection contre les incendies du Québec, à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, à l'Union des municipalités du Québec, au Regroupement des associations de pompiers du Québec et au Syndicat des pompiers du Québec afin que leurs membres en soient informés.

La CNESST transmettra également les conclusions de son enquête à toutes les associations sectorielles paritaires ainsi qu'à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention.

De plus, à la demande du ministère de la Sécurité publique du Québec, la CNESST présentera les conclusions de son enquête lors d'une rencontre du comité sur la révision du Guide relatif aux opérations des services de sécurité incendie afin qu'il évalue les éléments qui pourraient être intégrés aux travaux de révision en cours.

