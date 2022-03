Décès d'un pompier à Saguenay

SAGUENAY, QC, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec grande tristesse que l'exécutif du Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ) annonce la mort d'un de leurs collègues de travail.

Le pompier à temps partiel de 51 ans, Dominic Jean, a perdu la vie hier soir en combattant un incendie qui s'était déclaré dans une ferme laitière abritant 70 vaches à Saint-Edmond-les-Plaines, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon un confrère présent sur les lieux de l'événement, celui-ci était incapable de le retrouver à la suite de l'effondrement d'une partie de la structure du bâtiment agricole. Une fois sorti des décombres, il a aussitôt été transporté à l'hôpital où son décès a malheureusement été confirmé.

Cette tragédie survient alors qu'au cours des derniers mois, deux autres pompiers sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Une enquête sera menée par la Sûreté du Québec conjointement avec la CNESST afin d'établir les circonstances de ce drame.

Les personnes élues, les membres du Syndicat des pompiers et pompières du Québec ainsi que les dirigeant(e)s du SCFP tiennent à exprimer leurs sincères condoléances à toute sa famille et aux proches durement éprouvés.

