Décès d'un opérateur de débardeur sur roues des Excavations Lapointe et fils inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LÉVIS, QC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un opérateur de débardeur sur roues de l'entreprise Excavations Lapointe et fils inc., le 6 janvier 2025, sur un terrain boisé situé à Saint-Côme-Linière.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, l'opérateur effectuait des travaux de déboisement en bordure d'un chemin situé sur un lot privé. Alors qu'il opérait le débardeur sur roues en marche arrière, l'équipement a heurté un arbre abattu après une manœuvre par-dessus une souche, ce qui a entraîné la chute du travailleur hors de l'habitacle. Il a ensuite été écrasé par la roue avant gauche de la machine. Son décès a été constaté sur les lieux par les services d'urgence.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le contact du châssis du débardeur avec un arbre abattu lors d'une manœuvre de recul par-dessus une souche a engendré une secousse suffisante pour éjecter le travailleur de l'habitacle (cause probable).

Le débardeur n'étant pas muni d'une ceinture de sécurité et de portières complètes, le travailleur s'est retrouvé dans la trajectoire de la roue avant gauche après avoir été éjecté de l'habitacle.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation du débardeur à l'employeur Excavations Lapointe & Fils inc. Afin de reprendre les travaux avec cette machine forestière, l'employeur devait s'assurer que le débardeur soit :

muni d'une cabine avec portières complètes et d'un écran de protection;

équipé d'un siège en bon état, adapté au travail et à la machine forestière et muni d'une ceinture de sécurité;

muni d'un frein de stationnement.

L'employeur a choisi de ne pas faire les modifications au débardeur et l'a remisé.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de l'utilisation d'une machine forestière, des solutions existent, notamment :

inspecter les machines forestières afin de s'assurer qu'elles sont équipées d'une cabine avec portières complètes et d'un siège en bon état muni d'une ceinture de sécurité;

s'assurer que les opérateurs portent la ceinture de sécurité pour éviter des blessures lors d'un impact ou d'un écrasement en cas de renversement de la machine forestière.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur afin de repérer les dangers et de mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour informer les milieux de travail et éviter que ce genre d'accident se reproduise, la CNESST transmettra son rapport d'enquête au comité paritaire de prévention du secteur forestier, aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

Le rapport d'enquête sera également acheminé au ministère de l'Éducation du Québec, qui en assurera la diffusion dans les établissements offrant les programmes de formation dans le secteur forestier.

