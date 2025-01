Décès d'un monteur-assembleur d'Airsolid inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

Le jour de l'accident, le travailleur déplaçait des bateaux sur remorque entreposés sur la portion de pelouse située devant l'établissement. Il utilisait le chariot élévateur sur lequel un accessoire de remorquage de fabrication artisanale avait été installé sur les bras de fourches. Alors qu'il déplaçait l'un des bateaux dans une légère pente, celui-ci s'est décroché et s'est mis à reculer sur la chaussée. Après avoir tenté de le rattraper avec le chariot élévateur, le travailleur a quitté le poste de conduite et a couru pour agripper le bout de la remorque. Pendant ce temps, le chariot élévateur a poursuivi son mouvement vers l'avant jusqu'au travailleur qui lui faisait dos. L'accessoire de remorquage l'a heurté, l'entraînant au sol. Il a été écrasé par le chariot élévateur. Étant seul sur les lieux, le travailleur a été retrouvé plusieurs heures plus tard, et son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur a été écrasé par le chariot élévateur laissé en mouvement et sans conducteur alors qu'il effectuait une manœuvre de rattrapage d'une remorque reculant librement.

Les lacunes de sécurité dans la conduite du chariot élévateur, combinées à une méthode de remorquage inadéquate, ont exposé le travailleur à un danger d'écrasement à la suite du décrochage de la remorque.

L'encadrement des activités de remorquage et d'utilisation du chariot élévateur était déficient.

À la suite de l'accident, la CNESST a apposé un scellé sur le chariot élévateur et a émis une interdiction d'utilisation. De plus, une décision d'interdiction de déplacer les bateaux sur remorque à l'aide d'un chariot élévateur ou à l'aide du godet d'un tracteur a été rendue. La décision d'interdiction d'utilisation du chariot élévateur a été levée à la suite d'une inspection et des réparations demandées. Toutefois, la décision d'interdiction de déplacer les bateaux sur remorque à l'aide d'un chariot élévateur ou à l'aide du godet d'un tracteur est toujours en vigueur. L'employeur est en voie de se conformer à ses exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors du remorquage et de l'utilisation d'un chariot élévateur, des solutions existent, notamment :

utiliser des équipements appropriés pour la tâche et respecter les prescriptions du fabricant, ou obtenir une attestation d'une ingénieure ou d'un ingénieur si l'usage diffère de celle prévue par le fabricant;

informer adéquatement les travailleurs sur les risques reliés à leur travail et leur assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés;

encadrer et superviser les travailleurs et travailleuses afin d'éviter que la prise d'initiatives mette en danger leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra son rapport d'enquête à toutes les associations sectorielles paritaires ainsi qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention du Québec, afin que leurs membres en soient informés.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Photos (libre de droits) | Source : CNESST

Croquis (libre de droits) | Source : CNESST

Pour plus d'information sur la sécurité liée à l'utilisation d'un chariot élévateur, vous pouvez consulter le document de la CNESST Pour ne rien oublier concernant la sécurité des chariots élévateurs.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Source : Josée Sabourin, responsable des communications

CNESST - Direction de la prévention-inspection - Centre-Sud

Téléphone : 450 272-6656

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail