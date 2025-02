Décès d'un élagueur de l'entreprise Safe-T-Tree : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

Le jour de l'accident, l'élagueur se trouvait dans la cour arrière d'une résidence privée afin d'y effectuer des travaux d'élagage. Pour ce faire, il a grimpé à l'arbre situé au fond de la cour en utilisant une échelle, puis un système de positionnement par corde. Tandis qu'il manipulait une scie à perche en aluminium, celle-ci est entrée en contact avec la ligne électrique aérienne de moyenne tension située à proximité. Un courant de 14 400 volts a alors traversé l'élagueur et l'a électrocuté. Les secours ont été appelés, et son décès a été constaté sur les lieux.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

L'élagueur a manipulé une scie à perche qui est entrée en contact avec la ligne électrique de moyenne tension et s'est fait électrocuter.

Une identification des risques déficiente a fait en sorte que des travaux d'élagage étaient effectués à proximité d'une ligne électrique.

À la suite de l'accident, la CNESST a ordonné la suspension des travaux d'arboriculture pour lesquels des éléments du réseau de distribution électrique se trouvent dans l'aire de travail. En date du 19 février 2025, la suspension des travaux est toujours en vigueur.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors des travaux d'arboriculture à proximité d'une ligne électrique, des solutions existent, notamment :

identifier les risques avant d'entreprendre tout travail en arboriculture, notamment celui effectué à proximité du réseau électrique;

s'assurer qu'aucun travail n'est exécuté à moins de 3 mètres d'une ligne électrique de moyenne tension, à moins que les travailleurs et les travailleuses aient reçu la formation requise par l'entreprise d'exploitation d'énergie électrique;

informer les travailleurs des risques liés au travail d'arboriculture et assurer leur formation et le suivi nécessaire de manière à développer les habiletés et les connaissances requises.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail, les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à la Société internationale d'arboriculture du Québec afin que ses membres en soient informés.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études arboriculture-élagage pour sensibiliser les futurs travailleurs.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Photo (libre de droits) | Source : CNESST

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liées aux travaux d'élagage près de fils électriques : Pratiques de travail sécuritaires en élagage

