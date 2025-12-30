SASKATOON, SK, le 30 déc. 2025 /CNW/ - Le 29 décembre 2025, Randy Cardinal, un détenu du le Centre psychiatrique régional, est décédé de causes naturelles apparente en détention.

Au moment du décès, M. Cardinal avait 47 ans et purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité qui a commencé le 16 mars 2006

Les proches de M. Cardinal ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

