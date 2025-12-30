Nouvelles fournies parService correctionnel du Canada Région des Prairies
30 déc, 2025, 15:08 ET
SASKATOON, SK, le 30 déc. 2025 /CNW/ - Le 29 décembre 2025, Randy Cardinal, un détenu du le Centre psychiatrique régional, est décédé de causes naturelles apparente en détention.
Au moment du décès, M. Cardinal avait 47 ans et purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité qui a commencé le 16 mars 2006
Les proches de M. Cardinal ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.
SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies
Contact : Jeff Campbell, Gestionnaire régional des communications, Administration régionale, Prairies, (306) 222-2258
