PORT-CARTIER, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le 14 décembre 2025, Sylvain Loiselle, un détenu de l'établissement de Port-Cartier, est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes.

Au moment du décès, la personne avait 59 ans et purgeait, depuis le 12 janvier 2015, une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

