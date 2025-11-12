Nouvelles fournies parService correctionnel Canada - Quebec
12 nov, 2025, 18:15 ET
PORT-CARTIER, QC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le 10 novembre 2025, Ghyslain Malette, un détenu de l'établissement de Port-Cartier, est décédé sous notre garde.
Au moment du décès, le détenu avait 33 ans et purgeait, depuis le 27 septembre 2023, une peine de 4 ans, 6 mois et 21 jours.
Les proches de la personne ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.
SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec
Relations avec les médias, région du Québec, [email protected]
