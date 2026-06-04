Nouvelles fournies parService correctionnel Canada - Quebec
04 juin, 2026, 15:22 ET
DONNACONA, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le 3 juin 2026, Tarek Baydoun, un détenu de l'Établissement de Donnacona, est décédé sous notre garde à la suite de blessures subies lors d'une altercation impliquant d'autres détenus.
Au moment du décès, le détenu avait 30 ans et purgeait, depuis le 14 avril 2025, une peine d'emprisonnement à perpétuité.
Les proches de la personne ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.
Liens connexes
Site Web du SCC
Directive du commissaire : Décès d'un détenu
Décès en établissement
Établissement de Donnacona
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SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec
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