DONNACONA, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le 3 juin 2026, Tarek Baydoun, un détenu de l'Établissement de Donnacona, est décédé sous notre garde à la suite de blessures subies lors d'une altercation impliquant d'autres détenus.

Au moment du décès, le détenu avait 30 ans et purgeait, depuis le 14 avril 2025, une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.

Liens connexes

Site Web du SCC

Directive du commissaire : Décès d'un détenu

Décès en établissement

Établissement de Donnacona

Suivez-nous sur les médias sociaux

SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec

Contact : Relations avec les médias, région du Québec, [email protected]