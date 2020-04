Décès d'un détenu à l'Établissement Drummond

DRUMMONDVILLE, QC, le 12 avril 2020 /CNW/ - Le 10 avril 2020, Eric Demers, un détenu de l'Établissement Drummond, est décédé sous notre garde. À l'heure actuelle, la cause du décès fait l'objet d'une enquête par la Sureté du Québec.

Au moment de son décès, M. Demers, âgé de 42 ans, purgeait, depuis le 28 juin 2019, une peine de 4 ans et 8 mois pour vol qualifié, usage d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction, complot de commettre un acte criminel, possession non autorisée dans un véhicule automobile et possession arme contraire à une ordonnance d'interdiction.

Les proches du détenu ont été informés de son décès.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

