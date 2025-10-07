PORT-CARTIER, QC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Le 5 octobre 2025, Gabriel Marion, un détenu de l'établissement de Port-Cartier, est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, le détenu avait 24 ans et purgeait, depuis le 16 décembre 2021, une peine de 5 ans, 4 mois et 14 jours.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

