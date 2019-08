Décès d'un détenu à l'établissement de Drumheller

Service correctionnel Canada

DRUMHELLER, AB, le 5 août 2019 /CNW/ - Le 4 août 2019, Jason Claude Tremblay, un détenu de l'établissement de Drumheller, est décédé sous notre garde.

Au moment de son décès, M. Tremblay, âgé de 42 ans, purgeait, depuis le 27 mars 2019, une peine de 4 ans et 9 mois et pour possession de substances prévues aux annexes I/II en vue d'en faire le trafic et possession de substances prévues aux annexes II/VII en vue d'en faire le trafic.

Les proches du détenu ont été informés de son décès.

L'isolement cellulaire est actuellement en place dans l'unité à sécurité moyenne de l'établissement de Drumheller afin de permettre au personnel de procéder à une fouille de l'établissement.

Les visites sont suspendues pendant la durée de la fouille. Les opérations normales reprendront lorsqu'il sera jugé sécuritaire de le faire.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada examinera les circonstances de l'incident et avisera la police et le coroner s'il y a lieu.



SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Maureen Quintal, Adjoint Directrice services de gestion, L'établissement de Drumheller, 403-821-0352