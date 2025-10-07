SAINTE-ANNES DES PLAINES, QC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Le 5 octobre 2025, Alain Charest, un détenu de l'Établissement Archambault, est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes.

Au moment du décès, le détenu avait 68 ans et purgeait, depuis le 2 mai 2008, une peine d'une durée indéterminée.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.

