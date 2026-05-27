Décès d'un chef bénévole de Bromont Ultra : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAINT-HYACINTHE, QC, le 27 mai 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de Bromont Ultra, le 19 octobre 2025, lors d'un événement de courses en sentier et de vélo de montagne. L'enquête a permis de déterminer que le chef bénévole est décédé parce qu'il a été heurté puis écrasé alors qu'il contrôlait la circulation des piétons et guidait les manœuvres de recul d'une camionnette.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si des mesures adéquates visant à identifier, à éliminer ou à contrôler les risques liés aux manœuvres de recul et à la coactivité entre les piétons et les véhicules avaient été mises en place.

Heurté et écrasé par une camionnette

Le jour de l'accident, un chef bénévole et un travailleur bénévole se trouvaient sur le site d'un événement de courses en sentier et de vélo de montagne à Bromont. Ils devaient récupérer des bouteilles d'eau de 18 litres pour les transporter vers un autre site à l'aide d'une camionnette. Pour ce faire, le travailleur bénévole s'est installé au volant de la camionnette et a effectué une manœuvre de recul alors que le chef bénévole contrôlait la circulation des piétons et lui indiquait que la voie était libre. Après avoir accéléré involontairement, le conducteur a perdu la maîtrise de la camionnette. Le chef bénévole, qui se trouvait dans sa trajectoire, a été heurté puis écrasé. Les secours ont été appelés sur les lieux et le chef bénévole a été transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Alors qu'il contrôle la circulation des piétons et indique au conducteur de la camionnette que la voie est libre, le chef bénévole est heurté puis écrasé lors de la manœuvre de recul du conducteur, qui accélère involontairement en raison d'une erreur de pédale.

La gestion de la coactivité entre les piétons et les véhicules est déficiente concernant l'identification des dangers et l'application des mesures préventives liées aux manœuvres de recul des véhicules.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à la coactivité des piétons et des véhicules, des solutions existent, comme :

planifier la circulation de manière à réduire la présence simultanée de piétons et de véhicules;

éliminer ou limiter les manœuvres de recul, entre autres en modifiant la configuration des lieux ou en balisant des zones pour en interdire l'accès aux piétons;

aménager des voies et des passages réservés aux piétons de façon à limiter la coactivité avec les véhicules, et les identifier avec une signalisation adéquate;

s'assurer de la présence d'un signaleur formé lorsqu'il n'est pas possible d'éliminer les manœuvres de recul et que ce déplacement présente un risque.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, notamment aux associations d'employeurs et de travailleurs, à ses partenaires susceptibles d'être concernés par l'enquête ainsi qu'au ministère de l'Éducation, qui les diffusera dans les établissements scolaires visés.

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Rapport d'enquête

Dessins techniques | Source : CNESST

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Source : Josée Sabourin, responsable des communications

CNESST - Service de prévention-inspection - Montérégie-Est

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail