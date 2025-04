Décès d'un camionneur survenu chez Landry et Associés (planage et rabotage) inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

Le jour de l'accident, le camionneur se trouvait dans la cour de l'établissement Landry et Associés (planage et rabotage) inc. pour livrer des paquets de planches de bois et repartir avec un nouveau chargement. Il a d'abord désarrimé le chargement de son train routier, sur lequel étaient attelées deux semi-remorques. Il s'est ensuite stationné dans la cour, à l'endroit qu'on lui avait indiqué, afin de permettre à un opérateur d'une chargeuse sur roues d'effectuer son travail.

Alors que le camionneur installait des appareils d'arrimage du côté passager, une seconde chargeuse transportant trois paquets de planches s'est engagée dans la voie de circulation du même côté. Ne voyant pas le camionneur, l'opérateur a poursuivi sa route et, au moment où il s'est retrouvé vis-à-vis la deuxième remorque, il a ressenti un contrecoup. Il a immobilisé l'appareil, en est descendu et a aperçu le camionneur couché au sol. Visiblement, ce dernier venait d'être écrasé par les roues droites de la chargeuse. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le décès du camionneur a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

L'arrimage des charges dans la zone de circulation d'une chargeuse alimentant l'usine en paquets de planches a entraîné l'écrasement mortel du camionneur.

Le champ de vision de l'opérateur de la chargeuse était restreint et obstrué par le chargement.

La gestion déficiente de la circulation dans la cour de l'usine de rabotage a exposé les travailleurs à des dangers de happement ou d'écrasement.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, Landry et Associés (planage et rabotage) inc., d'utiliser la chargeuse sur roues. Elle lui a aussi interdit le déplacement des chargeuses lorsque le champ de vision de l'opérateur est obstrué par son chargement. Elle a exigé qu'un plan de circulation soit mis en place dans la cour et que les travailleuses et travailleurs de l'usine, de même que les sous-traitants, en soient informés. De plus, la CNESST a exigé qu'une méthode de travail sécuritaire pour la manutention de paquets de planches de bois avec une chargeuse soit élaborée, et que les travailleurs soient formés pour accomplir la tâche de façon sécuritaire. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés au transport de matériaux et à la coactivité entre les piétons et les chargeuses sur roues, des solutions existent, notamment :

baliser des zones de circulation réservées aux piétons de façon à limiter la coactivité avec les véhicules, et les identifier avec une signalisation adéquate;

élaborer et mettre en place une méthode de travail sécuritaire pour la manutention des matériaux.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleuses et travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête au Conseil de l'industrie forestière du Québec, à l'Association du camionnage du Québec, à l'Association des routiers professionnels du Québec, aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention afin que leurs membres en soient informés.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études Transport par camion pour sensibiliser les futurs travailleurs.

