Décès d'intervenantes en protection de la jeunesse : une tristesse inqualifiable pour l'APTS

MONTRÉAL, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) exprime son soutien aux intervenant·e·s en protection de la jeunesse, partout au Québec, à la suite du décès la semaine dernière de deux intervenantes du Centre jeunesse de Montréal.

« L'annonce du décès de nos deux collègues a causé une onde de choc parmi l'ensemble des personnes salariées du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Nous tenons à exprimer notre solidarité avec tou·te·s nos membres éprouvé·e·s par ce drame et à leur faire savoir que des ressources sont disponibles pour les soutenir au cours de cette période extrêmement difficile. Nous voulons nous assurer que l'ensemble des mesures de soutien aux équipes et aux individus sont déployées adéquatement par le CIUSSS », indique Julie Houle, présidente de l'exécutif local de l'APTS au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

« La perte de ces jeunes femmes est d'une infinie tristesse. Nous souhaitons exprimer nos sympathies à leurs familles, leurs proches et leurs collègues. Les intervenant·e·s en protection de la jeunesse accomplissent un travail essentiel, excessivement difficile sur le plan psychologique. Ces personnes doivent recevoir une aide nécessaire, adaptée à la charge émotive qu'implique leur profession », ajoute Caroline Letarte-Simoneau, représentante nationale de l'APTS au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

« La grande famille de l'APTS est endeuillée. Nous voulons transmettre la plus grande vague d'amour possible aux intervenant·e·s en protection de la jeunesse, partout au Québec. L'heure est au rassemblement, à la solidarité. Prenons soin les un·e·s des autres. Nous le devons aux collègues décédées et à toutes celles et tous ceux qui mettent du cœur à l'ouvrage pour assurer le bien-être non seulement des enfants, mais aussi de toute la population du Québec », conclut Andrée Poirier, présidente de l'APTS.

Les porte-parole syndicales seront présentes ce soir à Montréal lors de la veillée pour rendre hommage aux intervenantes de la protection de la jeunesse décédées la semaine dernière, qui se déroulera devant le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse Maisonneuve Est à partir de 17 h 30 au 1001, boulevard de Maisonneuve Est. Une autre veillée aura lieu au même moment devant le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse Henri-Bourassa Est au 1161, boulevard Henri-Bourassa Est, à Montréal également.

D'autres vigiles auront lieu ce soir dans plusieurs régions, en solidarité avec les personnes salariées du Centre jeunesse de Montréal. Rappelons que des ressources sont disponibles en tout temps grâce à la Ligne québécoise de prévention du suicide au 1 866 APPELLE (277-3553).

