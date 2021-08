Décès d'Alphonse Lepage, maire de Brossard de 1978 à 1982 - Mise en berne des drapeaux à l'hôtel de ville de Brossard

« Monsieur Lepage était de ceux qui inspirent, rassemblent et mobilisent par leur charisme, leur intelligence, leurs valeurs et leur sens de la droiture. Impliqué dans divers organismes et associations au fil des ans et récipiendaire de prestigieux honneurs, dont celui de l'Ordre du mérite de Brossard, Alphonse Lepage était un citoyen d'exception. Je joins ma voix à celle des membres du conseil municipal et du personnel de la Ville afin d'offrir mes plus sincères condoléances à ses quatre enfants : Suzanne, Monique, Michel et Luc, à la famille ainsi qu'aux proches de M. Lepage », a déclaré la mairesse, Doreen Assaad, avec émotion.