DÉCATHLON ENCOURAGE LES CANADIENS ET LES CANADIENNES À MISER SUR DES PRODUITS À PRIX ABORDABLES POUR ADOPTER UN STYLE DE VIE ACTIF

Le nouveau message de la marque Décathlon met l'accent sur l'accessibilité de ses produits mais sans compromettre la qualité.

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - Décathlon, la marque de sport de renommée mondiale, a lancé la campagne « Bien joué » au Canada dans le but de renforcer son engagement à proposer des produits accessibles à tout le monde, surtout en cette période économique difficile. Décathlon offre un soutien continu aux Canadiens et aux Canadiennes en leur proposant des articles de sport et de plein air à prix abordables sans pour autant compromettre la qualité.

Le nouveau message de la marque Décathlon met l'accent sur l'accessibilité de ses produits mais sans compromettre la qualité. (Groupe CNW/Decathlon)

« Décathlon a pour mission de rendre le sport accessible au plus grand nombre, même en période économique difficile », explique Philippe Gariépy, responsable de la marque chez Décathlon Canada. « Le sport étant un facteur essentiel au bien-être physique et mental, nous croyons qu'il ne devrait jamais être sacrifié lorsque le coût de la vie devient excessivement élevé. Voilà pourquoi nous fabriquons des articles de qualité afin de les proposer à prix juste, et nous prévoyons de continuer d'innover dans cette direction. »

Décathlon a fait son entrée au Canada en 2018 et poursuit son expansion en lançant la campagne « Bien joué » au moyen d'initiatives médiatiques traditionnelles (panneaux d'affichage, radio, etc.), numériques et en magasin pour renforcer son positionnement sur le marché canadien. Cette nouvelle campagne rappelle aux Canadiens et aux Canadiennes que Décathlon offre des produits qui permettent à tout le monde de trouver la qualité qu'ils recherchent dans des marques concurrentes à un prix abordable. Dans ce but, Décathlon conçoit, fabrique et vend ses propres produits. La marque bénéficie d'économies d'échelle et vise à demeurer abordable tout en continuant d'innover.

Cette année, Décathlon se rapproche davantage des communautés canadiennes en ouvrant des magasins au Québec, à Calgary, en Ontario et en Colombie-Britannique. Cette expansion à travers le pays permettra à Décathlon de se faire connaître davantage auprès des Canadiens et aux Canadiennes, tout en leur offrant un meilleur accès à ses points de vente physiques. D'ici là, la grande variété de produits Décathlon est toujours disponible d'un océan à l'autre en ligne et dans les magasins en Ontario (Burlington, Ottawa, Vaughan, Brampton, Scarborough, Union Station et Markham), au Québec (Brossard, Boisbriand, Centre Eaton, Sainte-Foy et Laval), en Alberta (Calgary) et en Nouvelle-Écosse (Dartmouth).

À propos de Décathlon

Avec plus de 1 700 magasins dans plus de 60 pays aux quatre coins de la planète, Décathlon est une marque de renommée mondiale fondée en 1976 qui conçoit, fabrique, teste et vend des articles pour une grande variété de sports et d'activités de plein air. Décathlon a pour mission d'offrir à sa clientèle une expérience sportive complète grâce à des salles de sport en magasin, des zones de tests de produits, des ateliers, des conseils avisés, ainsi que des activités en personne et en ligne qui engagent véritablement la communauté. À l'heure actuelle, il y a quinze magasins Décathlon au Canada, et d'autres verront bientôt le jour. Pour en savoir plus, visitez : www.decathlon.ca/fr.

SOURCE Decathlon

Renseignements: Olivia Crane, 1Milk2Sugars Inc., [email protected] (905) 541-1216