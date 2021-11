La mise en œuvre de l'initiative Vendredi au profit de la communauté est une façon pour Décathlon Canada de s'acquitter de sa mission de rendre le sport accessible au plus grand nombre. L'entreprise souhaite s'impliquer et redonner aux communautés locales qui se trouvent près de ses magasins. Qui plus est, Décathlon Canada vise à soutenir de petits organismes locaux qui partagent un objectif commun : aider les personnes de tous âges à faire du sport. Voici les organismes auxquels Décathlon Canada donnera ses profits cette année :

Centre du Sablon (Laval, QC)

Offre une panoplie d'activités sportives aux personnes de tous âges dans la communauté.

Société canadienne de la sclérose en plaques (Boisbriand, QC)

Soutient et informe les personnes atteintes de sclérose en plaques qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.

Étudiants dans la course - EDLC (Montréal, QC)

Soutient les jeunes qui s'entraînent pour le Marathon de Montréal.

Mission Nouvelle Génération (Brossard, QC)

Offre des activités sportives aux jeunes en situation précaire dans la communauté.

Café Rencontre (Sainte-Foy, QC)

Offre un soutien et un accès à de l'équipement de sport abordable aux personnes en situation précaire dans la communauté.

Special Olympics Burlington (Burlington, ON)

Offre des plans d'entraînement et des programmes compétitifs aux personnes présentant une déficience intellectuelle.

Woodbridge Soccer Club (Vaughan, ON)

Soutient les jeunes athlètes dans leur développement sportif.

The Snowsuit Fund (Ottawa, ON)

Offre aux enfants en situation précaire des habits de neige pour la pratique d'activités hivernales.

The Nova Scotia Sea School (Dartmouth, NS)

Favorise l'autonomisation des jeunes par des activités en milieu sauvage et en mer.

KidSport (en ligne et à Calgary, AB)

Aide les enfants issus de communautés marginalisées ou éloignées à s'impliquer dans le sport.

« Nous sommes vraiment ravi·e·s de pouvoir soutenir des organisations locales qui sont aussi passionnées que nous par l'idée de rendre les sports plus accessibles », explique Jaylone Lee, directrice des communications et du marketing de Décathlon Canada. « Nous sommes incroyablement fier·ère·s de nos collègues qui ont décidé de donner un nouveau sens au Vendredi fou en respectant notre politique de prix justes tout au long de l'année et d'y aller à contre-courant en participant à l'initiative Vendredi au profit de la communauté. L'expérience Décathlon, c'est donner les moyens aux équipes locales et à leurs membres de s'exprimer et d'agir dans leurs communautés ».

Les membres de Décathlon font une différence



Les profits versés aux organisations locales proviennent de la vente de produits achetés par les membres de Décathlon le vendredi 26 novembre 2021. Devenir un membre de Décathlon, c'est rapide, facile et gratuit. On devient automatiquement membre en effectuant un premier achat sur decathlon.ca. L'autre option est de remplir le formulaire d'adhésion en magasin. Les membres de Décathlon bénéficient d'un accès prioritaire aux informations relatives aux nouvelles et aux évènements en magasin, ainsi que d'une politique de retour étendue sur tous les achats. En versant les profits provenant des produits achetés par les membres, Décathlon Canada s'engage à partager les avantages du sport avec d'autres personnes dans leurs communautés locales.

C'est le temps de redonner

L'évènement Vendredi au profit de la communauté est l'une des nombreuses initiatives que Décathlon Canada veut mettre en œuvre tout au long de l'année. L'entreprise, ses employé·e·s et ses membres espèrent trouver de nombreuses autres occasions de redonner aux communautés locales et d'encourager la participation aux sports partout au pays. Avec la ferme conviction que les petits gestes peuvent avoir un grand impact, l'équipe est inspirée à l'idée de trouver de nombreuses façons de continuer à donner tout au long de l'année. « J'aime travailler pour une entreprise qui partage mes valeurs personnelles. Il est si important de redonner à la communauté et d'apporter le sport dans la vie des gens. C'est une grande partie de la raison pour laquelle je suis si heureux de travailler chez Décathlon », indique David Roy Proulx, Leader magasin Décathlon Laval.

À propos de Décathlon



Avec 1700 magasins dans plus de 60 pays, Décathlon est un détaillant mondialement connu qui conçoit, fabrique, teste et vend ses propres produits pour 65 sports différents. Décathlon permet à tout le monde de vivre des expériences sportives complètes : gymnases dans les magasins et zones test pour produits, cours de sports, applis pour l'entraînement et activités physiques et virtuelles pour la communauté. Actuellement, nous comptons dix magasins à l'échelle du Canada, et nous prévoyons d'en ouvrir d'autres dans un avenir proche.

Plus d'infos sur www.decathlon.ca

SOURCE Décathlon Canada Inc.

Renseignements: veuillez communiquer avec : Rose Napoleon, [email protected], (514) 212-8724

Liens connexes

https://www.decathlon.fr/