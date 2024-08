Décarboner l'Amérique du Nord avec l'aluminium québécois, un défi à la mesure de nos ambitions.

MONTRÉAL, le 19 août 2024 /CNW/ - L'industrie de l'aluminium du Québec est à la croisée des chemins. Dans la course à la décarbonation des économies, l'aluminium se positionne plus que jamais comme un matériau critique et stratégique au cœur de la transition énergétique. Quatrième plus grand producteur d'aluminium mondial et producteur d'un aluminium dont l'empreinte carbone est parmi les plus faibles au monde, le Québec est appelé à jouer un rôle majeur dans la décarbonation de l'Amérique du Nord.

L'aluminium québécois, un atout essentiel dans la décarbonation

Indispensable notamment dans la fabrication de batteries et de carrosseries de véhicules électriques ou encore de panneaux solaires et de câbles de transmission à haute tension, l'aluminium est un matériau essentiel à la transition énergétique de plusieurs secteurs, comme le transport et la construction. La demande sera ainsi appelée à croître significativement dans les prochaines années. Selon l'International Aluminium Institute, il faudra produire autant d'aluminium dans les 25 prochaines années, que dans les 150 précédentes pour répondre à la demande mondiale.

Alors que 71 % de l'aluminium primaire produit en Amérique du Nord est fabriqué dans les alumineries du Québec de manière responsable, notre aluminium se démarque par sa faible empreinte carbone grâce à des performances opérationnelles remarquables et à une fine maîtrise des technologies, combinées à l'hydroélectricité. Les grands producteurs mondiaux, comme la Chine et l'Inde, produisent quant à eux leur aluminium à partir d'énergies fossiles. Leur empreinte carbone est respectivement 7 fois et 8 fois plus élevée que la production d'aluminium au Canada. Pour décarboner l'Amérique du Nord, aucun doute, l'aluminium québécois peut faire la différence.

Conserver notre position signifie aussi augmenter la cadence

Les États-Unis auront besoin de 2 millions de tonnes d'aluminium supplémentaires d'ici 2030 afin d'accélérer la décarbonation de leur économie et ils sont notre principal marché d'exportation. Toutefois, la contribution de l'aluminium québécois à la décarbonation de l'Amérique du Nord reposera sur la capacité de l'industrie à répondre à la croissance de la demande par des investissements soutenus et sur l'accès à de l'énergie propre et renouvelable, de même qu'à une tarification compétitive et prévisible ainsi qu'à un approvisionnement stable.

Pour y arriver, l'industrie québécoise devra procéder au cours des prochaines décennies à des investissements stratégiques dans le but de maintenir et de renforcer sa position de leader mondial dans la production d'aluminium à faible empreinte carbone, tout en réduisant ses propres émissions. L'industrie de l'aluminium est un secteur prioritaire de notre économie et la décarbonation de l'Amérique du Nord est une occasion historique de déployer le savoir-faire québécois et de créer de la richesse pour les générations futures. Nous devons la saisir.

L'aluminium du Québec, 100 ans d'histoire devant nous

Il y a plus de 100 ans, le Québec a fait le choix de l'aluminium comme industrie d'avenir. Depuis, tout un écosystème de classe mondiale reconnu pour son expertise s'est développé au grand bénéfice du Québec. C'est un héritage porteur d'avenir pour notre société. C'est dans cette perspective que l'Association de l'aluminium du Canada (AAC) lance la campagne de communication « Décarboner l'Amérique du Nord, ç'a ben de l'alu » visant à mettre en lumière l'importance de l'industrie de l'aluminium au Québec et son soutien aux efforts de la province et de l'Amérique du Nord pour atteindre ses objectifs de décarbonation et de transition énergétique. Pour en savoir plus : www.notrealuminium.ca

Citations

« Grâce aux 40 000 Québécois et Québécoises qui s'activent dans la filière de l'aluminium, le Québec se démarque sur la scène internationale. Aujourd'hui, notre aluminium est appelé à jouer un rôle majeur dans la décarbonation de l'Amérique du Nord et dans la transition énergétique en tant que matériau critique et stratégique pour la fabrication de panneaux solaires, de batteries pour les véhicules électriques et plus encore. En misant sur notre aluminium produit à partir d'énergie propre et renouvelable, le Québec pourra créer de la richesse dans son économie tout en contribuant à la décarbonation de l'Amérique du Nord. Nous avons rendez-vous avec l'avenir, c'est l'heure de répondre présent. »

-Jean Simard, président et chef de la direction, Association de l'aluminium du Canada

« Ensemble, toute l'industrie québécoise de l'aluminium crée une ressource essentielle à la transition énergétique et pour laquelle la demande ne cesse de croître. Aujourd'hui, nous avons le devoir de propulser notre aluminium produit de façon responsable afin de décarboner l'Amérique du Nord et assurer aux futures générations une planète plus saine. »

-Sébastien Ross, directeur exécutif, opérations Atlantique, Rio Tinto Aluminium

« Produire l'aluminium le plus vert au monde est une grande fierté pour nos employés et une force pour le Québec. Notre aluminium, qui figure parmi les principaux produits d'exportation au côté de l'aéronautique, joue un rôle stratégique dans la transition vers une économie faible en carbone, permettant au Québec de jouer un rôle central dans la décarbonation de l'Amérique du Nord. »

-Louis Langlois, premier vice-président et trésorerie, Alcoa Corporation et président Alcoa Canada

« Notre aluminium responsable à faible empreinte carbone est façonné par chacun de nos travailleurs et travailleuses qui laissent une trace positive sur ce métal qui sera réutilisé de génération en génération pour continuer de décarboner la planète. Nous devons être fiers de nos artisans qui s'investissent pour assurer la pérennité de notre industrie et de l'économie québécoise.

-Claude Gosselin, président et chef de la direction, Aluminerie Alouette

À propos de l'Association de l'aluminium du Canada

Fondée en 1990, l'Association de l'aluminium du Canada (AAC) représente les trois producteurs d'aluminium de classe mondiale du Canada : Alcoa, Aluminerie Alouette et Rio Tinto. Exploitant neuf usines au Canada, dont huit au Québec, ils emploient plus de 9 000 travailleurs, dont plus de 7 700 au Québec et génèrent au Canada des exportations de 10,8 G$ de métal primaire, principalement vers les États-Unis. L'AAC est ses membres participent activement au développement des meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité et de production responsable à faible empreinte carbone.

