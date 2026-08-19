Début des travaux pour la construction de 159 nouveaux logements abordables dans le quartier de la Basse-Ville d'Ottawa

OTTAWA, ON, le 19 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada prend des mesures pour accroître l'offre de logements et accélérer la construction de logements abordables pour les Canadiens.

Aujourd'hui, la députée Mona Fortier s'est jointe à Stéphane Giguère, président-directeur général de la Société de logement communautaire d'Ottawa (LCO), pour souligner le début des travaux pour le projet du 200 Beausoleil, un projet de logements abordables situé dans le quartier de la Basse-Ville d'Ottawa et l'un des premiers projets mis en œuvre dans le cadre de l'initiative Maisons Canada du gouvernement du Canada.

Le gouvernement du Canada appuie ce projet en lui allouant un financement combiné pouvant atteindre 63 millions de dollars, qui comprend des investissements de Maisons Canada et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Situé au 200, promenade Beausoleil, dans le quartier de la Basse-Ville, le projet consiste à transformer une aire de stationnement en un nouvel immeuble de logements abordables de 20 étages. Doté d'un socle de six étages, l'immeuble comprendra 159 logements locatifs d'une ou de deux chambres, dont 32 logements accessibles. Les résidents bénéficieront d'un accès pratique au transport en commun, aux services communautaires, aux parcs et aux commodités locales. Conçu selon les principes de la maison passive et intégrant des dispositifs d'énergie solaire et d'accessibilité sans obstacle, le projet favorisera la durabilité, l'accessibilité et l'abordabilité à long terme. Les travaux de construction devraient commencer en 2026, et leur achèvement est prévu pour 2028.

Ce projet a été désigné comme l'un des projets prioritaires dans le cadre du partenariat que Maisons Canada a conclu avec la Ville d'Ottawa. Annoncé par le premier ministre le 23 avril 2026, ce partenariat vise à accélérer la construction de nouveaux logements à revenus mixtes et abordables dans toute la ville. La Société de logement communautaire d'Ottawa dirige le développement du projet Beausoleil en collaboration avec des partenaires fédéraux, municipaux et du secteur privé. Laurin Construction est le partenaire chargé de la construction, tandis que Diamond Schmitt Architects et KWC Architects sont responsables de la conception architecturale du projet.

Grâce à la collaboration entre les gouvernements, les fournisseurs de logements, ainsi que les partenaires de l'industrie et de la communauté, ce projet contribuera à accroître l'offre de logements et à créer des logements abordables là où les besoins se font le plus sentir.

Citations

« Chaque résident mérite d'avoir accès à un logement sûr et abordable. Ce projet représente un investissement majeur dans l'avenir d'Ottawa. Grâce à Maisons Canada, à la Société canadienne d'hypothèques et de logement et à notre partenariat avec la Société de logement communautaire d'Ottawa, nous transformons un site sous-utilisé en logements qui permettront à des aînés, à des familles et à des personnes de rester à proximité des services, du transport en commun et des possibilités dont ils ont besoin. C'est le genre d'action qui est nécessaire pour relever les défis liés au logement à Ottawa. »

-- Mona Fortier, députée d'Ottawa--Vanier--Gloucester

« Le partenariat entre Maisons Canada et la Ville d'Ottawa vise à trouver de nouvelles façons de construire des logements abordables plus rapidement et à plus grande échelle. Le projet Beausoleil est un exemple concret de ce qu'on peut accomplir quand les gouvernements et les fournisseurs de logements s'unissent autour d'un objectif commun : rendre davantage de logements accessibles aux personnes qui en ont le plus besoin. »

-- Ana Bailão, PDG, Maisons Canada

« Nous devons construire davantage de logements et veiller à ce qu'un plus grand nombre d'entre eux soient abordables. La première pelletée de terre d'aujourd'hui est un excellent exemple de ce que cela signifie concrètement : transformer un site sous-utilisé en 159 nouveaux logements pour les résidents d'Ottawa. En construisant davantage de logements, en utilisant judicieusement les terrains dont nous disposons et en travaillant ensemble, nous rendons notre ville plus abordable, plus agréable à vivre et plus forte pour tout le monde. »

-- Mark Sutcliffe, maire de la Ville d'Ottawa

« Chaque nouveau logement abordable fait une différence pour les personnes et les familles à la recherche d'un chez-soi. Le début des travaux pour ce projet nous rapproche un peu plus du moment où nous pourrons accueillir les futurs résidents au sein d'une communauté durable et inclusive au cœur de la Basse-Ville. »

-- Stéphane Giguère, président-directeur général, Société de logement communautaire d'Ottawa

« Le lancement des travaux pour le 200, promenade Beausoleil est une étape importante, et nous sommes fiers de participer à un projet qui aura un véritable impact dans la communauté. En fin de compte, l'objectif est de créer des logements de qualité pour la population et de réaliser un projet qui répondra aux besoins du quartier pendant de nombreuses années. Nous sommes impatients de travailler avec la Société de logement communautaire d'Ottawa, nos partenaires des métiers spécialisés et toute l'équipe du projet pour donner vie au 200, promenade Beausoleil. »

-- Travis Grimes, président de LAURIN

« Le projet Beausoleil est un projet axé sur la communauté qui offrira 159 nouveaux logements abordables au cœur de la Basse-Ville. La conception apporte une touche de gaieté et de couleur au paysage urbain, tout en permettant l'aménagement d'espaces dynamiques et accueillants qui favorisent les liens et la vie communautaire. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de la Société de logement communautaire d'Ottawa à la réalisation d'un projet qui représente un investissement important dans le logement abordable et la vitalité à long terme de la Basse-Ville. »

-- Arne Suraga, Diamond Schmitt Architects

« Nous travaillons avec la Société de logement communautaire d'Ottawa depuis plus d'une décennie pour offrir des logements abordables à Ottawa. Nous sommes fiers de poursuivre notre contribution avec le 200 Beausoleil, dont la conception privilégie l'accessibilité grâce à une approche axée sur la communauté et à une construction durable. »

-- Ran Zaig, KWC Architects

Faits en bref

Le gouvernement du Canada soutient le projet en lui allouant un financement combiné pouvant atteindre 63 millions de dollars provenant de Maisons Canada, du Fonds pour le logement abordable et de fonds de démarrage.

Le projet résidentiel sera réalisé sur une aire de stationnement située au 200, promenade Beausoleil, dans le quartier de la Basse-Ville d'Ottawa, et vise à créer 159 logements locatifs abordables.

Le complexe résidentiel comprendra 149 logements d'une chambre et 10 logements de deux chambres, dont 32 logements accessibles

La Société de logement communautaire d'Ottawa dirige le projet, Laurin Construction agit à titre de partenaire de construction, et Diamond Schmitt Architects ainsi que KWC Architects assurent la conception architecturale.

Le projet sera conçu selon les principes de la maison passive et intégrera des dispositifs d'énergie solaire et d'accessibilité sans obstacle.

Ce bâtiment entièrement électrique ne nécessitera aucune combustion de combustibles fossiles sur place et est conçu pour réduire au minimum les coûts énergétiques liés au chauffage et à la climatisation.

Les commodités de l'immeuble comprendront un centre de mieux-être, une salle de jeux, une salle d'arts et d'activités, une terrasse extérieure ainsi qu'une aire commune au rez‑de‑chaussée.

Le 200 Beausoleil figure parmi les premiers projets mis en œuvre dans le cadre du partenariat que Maisons Canada a conclu avec la Ville d'Ottawa, annoncé par le premier ministre le 23 avril 2026. Les huit premiers projets prioritaires devraient permettre de construire plus de 1 100 nouveaux logements locatifs, dans le cadre d'un engagement plus vaste visant à accélérer la construction de jusqu'à 3 000 logements à Ottawa.

Maisons Canada est une nouvelle société d'État fédérale, créée en septembre 2025 en tant qu'organisme de service spécial (OSS), qui se consacre à la construction et au financement de logements abordables à grande échelle.

Le financement fédéral pour Maisons Canada est approuvé sous conditions, sous réserve de l'exercice de la diligence raisonnable.

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