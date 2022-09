Début des travaux majeurs de réaménagement du terminus Châteauguay

MONTRÉAL, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Exo annonce le lancement des travaux majeurs de réaménagement du terminus Châteauguay. Ce projet, qui s'étendra jusqu'en 2024, vise à remplacer les infrastructures existantes par un nouveau concept moderne où tous les services d'exo seront offerts à un seul et même endroit.

De nouvelles installations modernes

Les usagers pourront profiter d'un tout nouveau point de vente et service adjacent à la boucle d'autobus du terminus Châteauguay. Le bâtiment abritera une billetterie, un centre d'information et une aire d'attente intérieure chauffée équipée de toilettes. L'ajout de tous ces services sur un même site représentera une amélioration majeure de l'expérience des clients.

La boucle d'autobus existante, ne comprenant qu'un seul quai, sera agrandie à 10 quais et sera équipée d'une marquise pour protéger les usagers des intempéries. Un nouveau mobilier urbain comprenant bancs et appui-fesses sera aussi installé pour offrir un meilleur confort aux usagers en attente. Un débarcadère pour le transport adapté et un dépose-minute complèteront les aménagements.

Pour améliorer la sécurité et la fluidité, les véhicules des clients auront leur propre entrée pour accéder au stationnement incitatif et ne partageront donc plus celle des autobus. Le stationnement sera pour sa part réaménagé et entièrement asphalté.

Entraves liées aux travaux

Les travaux seront réalisés en phases pour limiter les impacts sur les usagers. La boucle d'autobus sera fermée au printemps 2023 pendant son réaménagement. Les autobus continueront de se rendre normalement au terminus Châteauguay alors qu'ils emprunteront une boucle temporaire aménagée dans le stationnement incitatif existant. Une fois ces travaux terminés, les opérations seront ramenées dans la toute nouvelle boucle d'autobus alors que les travaux se poursuivront dans le stationnement incitatif.

Citations

« Le réaménagement du terminus permettra aux citoyens de Châteauguay de bénéficier d'une infrastructure moderne et efficace en termes de mobilité. Il s'inscrit dans notre volonté de favoriser l'accès au transport collectif au plus grand nombre de nos concitoyens et de réduire les émissions de gaz à effet de serre », affirme Éric Allard, maire de Châteauguay.

« Le projet majeur de réaménagement du terminus Châteauguay a pour but d'offrir tous les services d'exo à un seul endroit et de bonifier les installations du site. Nous sommes confiants que ces améliorations importantes contribueront à offrir une expérience de déplacement simple et conviviale à nos clients », souligne Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

