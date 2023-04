Début des travaux de sécurisation du pont Papineau-Leblanc à Montréal et à Laval

MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable entreprendra des travaux de sécurisation du pont Papineau-Leblanc (autoroute 19), reliant Laval et Montréal au-dessus de la rivière des Prairies, à compter du 30 avril 2023. Ces interventions, qui visent le renforcement du tablier du pont et le remplacement de certains haubans, permettront à terme de rétablir une circulation complète sur le pont sans restriction dès la fin des travaux.

L'interdiction de circulation pour tous les véhicules lourds, à l'exception des autobus et des véhicules d'urgence, en vigueur depuis le 24 octobre 2022, sera maintenue pendant toute la durée des travaux. La fermeture de la voie de gauche dans chaque direction reste aussi en place. Les véhicules lourds sont redirigés par de la signalisation vers le pont Médéric-Martin (autoroute 15) et le pont Viau (route 335). La réduction de la limite de vitesse permise à 70 km/h sur le pont est également maintenue, mais pourrait être abaissée selon les circonstances.

Des fermetures partielles ou complètes du pont le soir, la nuit et la fin de semaine sont à prévoir. Les entraves seront précisées par voie de communiqué de presse dès qu'elles seront connues. Les détours seront balisés par une signalisation temporaire. Le Ministère s'assurera de coordonner les entraves de ce chantier avec les autres chantiers du secteur.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début des travaux pourrait être reporté. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724