Début des travaux de réparations du pont Charles-De Gaulle le 5 novembre

LAVAL, QC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population du début des travaux de réparation du pont Charles-De Gaulle, qui relie Montréal et Terrebonne dans l'axe de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) et qui traverse la rivière des Prairies. D'une durée d'environ quatre mois, ce chantier débutera dans la nuit du 5 novembre prochain.

Gestion de la circulation

Afin de diminuer les incidences sur la circulation, les travaux seront réalisés principalement durant la nuit et la fin de semaine.

Les entraves suivantes sont à prévoir. Les dates précises seront annoncées ultérieurement.

Sur le pont Charles-De Gaulle et aux approches :

Du dimanche au jeudi, de 22 h à 4 h, le vendredi de 23 h à 6 h et le samedi de 23 h à 7 h

Fermetures de la direction est ou ouest;

Fermeture de la sortie n o 52 ouest A-40 ouest/Montréal de l'autoroute 640, en direction est, menant vers l'autoroute 40, en direction ouest;

52 ouest de l'autoroute 640, en direction est, menant vers l'autoroute 40, en direction ouest; Fermeture de la sortie n o 94 R-344/ Terrebonne /Ch. St--Charles menant de l'autoroute 40, en direction ouest, vers la montée des Pionniers;

94 menant de l'autoroute 40, en direction ouest, vers la montée des Pionniers; Fermeture de la bretelle d'accès menant de la montée des Pionniers vers l'autoroute 40, en direction ouest;

Fermeture de l'entrée du boulevard Métropolitain Est vers l'autoroute 40, en direction est;

Fermeture de l'entrée du boulevard Henri-Bourassa Est vers l'autoroute 40, en direction est.

4 fins de semaine de travaux intensifs (du vendredi 21 h 30 au lundi 4 h)

Fermetures de voies en direction est et ouest avec maintien de deux voies ouvertes par direction;

Fermeture complète de la bretelle d'accès menant de la montée des Pionniers vers l'autoroute 40, en direction ouest.

Lors des fermetures complètes d'une direction, les usagers de la route seront invités à emprunter les chemins de détour balisés à l'aide de signalisation temporaire, passant par la route 138 (Notre-Dame) et le pont Jean-Baptiste-Legardeur. À noter que la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans la zone de chantier, pendant les fermetures.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.

