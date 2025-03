QUÉBEC, le 31 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre du projet d'agrandissement et de modernisation de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce aujourd'hui le début des travaux de la première phase de l'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges.

Cette initiative permet d'atténuer les inconvénients du chantier à venir et d'assurer la continuité des soins d'urgence en offrant un environnement fonctionnel et sécuritaire aux patients et patientes ainsi qu'aux professionnels et professionnelles de la santé. Ce projet consiste ainsi en un réaménagement de l'ancien garage d'ambulance afin d'optimiser l'utilisation de cet espace et d'améliorer la fluidité hospitalière et la qualité des milieux de soins.

« Il est important de continuer à offrir aux patients et aux professionnels de soins un accès facile à des soins de qualité. C'est de cette manière que nous continuerons à répondre aux besoins immédiats de tout le monde, pendant la mise en place de cet important chantier en matière d'infrastructure. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Le début des travaux de la première phase de l'agrandissement de l'urgence est une bonne nouvelle pour toute la population de la Beauce-Sud. Cette infrastructure permettra de mieux gérer la transition vers l'agrandissement de notre hôpital, tout en continuant d'offrir aux professionnels de la santé des conditions de travail optimales et à la population, un accès à des services de qualité. Je remercie toutes les équipes mobilisées pour mener à bien ce projet essentiel pour notre communauté. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Faits saillants :

Rappelons que le projet d'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges vise à la rendre plus fonctionnelle et mieux adaptée aux besoins des citoyennes et des citoyens. Les travaux permettront également de mieux répondre à l'augmentation de l'achalandage de l'urgence au cours des dernières années.

