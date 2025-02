Début des travaux de construction de 28 logements abordables pour familles et personnes seules à Saint-Bruno-de-Montarville

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville ont souligné aujourd'hui le début des travaux de construction de 28 logements pour des familles et pour des personnes vivant seules. Cette initiative de la Société d'habitation Le Paillasson représente un investissement total de 12,2 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, et de la députée de Montarville, Mme Nathalie Roy. Elles étaient accompagnées du maire de Saint-Bruno-de-Montarville, M. Ludovic Grisé Farand, et de Mme Sylvie Beauregard, présidente de la Société d'habitation Le Paillasson.

La contribution du gouvernement du Québec est de 7,8 M$, dont 2,3 M$ provenant du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), cette dernière garantissant également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

Les contributions du milieu comprennent, entre autres, un financement de 590 000 $ du conseil d'agglomération de Longueuil, dans lequel se trouve Saint-Bruno-de-Montarville, qui fait aussi don du terrain.

Les travaux devraient s'étaler sur 14 mois. Les locataires pourront ensuite emménager dans des logements comprenant soit une, deux ou trois chambres à coucher.

Citations :

« Notre engagement d'accroître l'offre de logements sociaux et abordables se poursuit. Il y a près de 9 500 logements financés par notre gouvernement en chantier à l'échelle du Québec. Du jamais-vu! Le projet que nous lançons ici, à Saint-Bruno-de-Montarville, fait partie de cette opération pour construire plus et plus vite. Je salue tous nos partenaires dans ce projet, car c'est grâce à la mise en commun de nos efforts que l'offre de logements pourra continuer d'augmenter rapidement. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis fière de participer au lancement d'un projet d'habitation aussi important pour notre belle région de la Montérégie. Le Paillasson sera essentiel pour notre communauté et permettra d'offrir un toit à 28 ménages aux besoins variés. Ce projet est un exemple supplémentaire de l'importance de nos investissements dans la création de logements, et ce, au bénéfice de tous les Montérégiens et Montérégiennes. »

Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« La Ville est fière d'avoir contribué à la réalisation du premier projet de bâtiment résidentiel à vocation d'habitation sociale et communautaire de la Société d'habitation Le Paillasson. Ce projet incarne notre engagement envers le bien-être de notre communauté et notre volonté de soutenir des initiatives qui répondent aux besoins de nos citoyens les plus vulnérables. Nous sommes heureux de voir ce projet enfin se concrétiser. »

Ludovic Grisé Farand, maire de Saint-Bruno-de-Montarville

« Après plusieurs années de travail acharné et après avoir surmonté de nombreuses embûches, le projet d'habitations sociales de la Société d'habitation Le Paillasson est enfin en voie de réalisation. Notre conseil d'administration ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à cette initiative sont profondément ravis de cette mise en chantier. Le Paillasson est le fruit d'une collaboration exemplaire entre les bénévoles de notre conseil d'administration, les instances gouvernementales, la municipalité, le CISSS Montérégie Est et les professionnels et entrepreneurs impliqués. La Société d'habitation Le Paillasson tient à exprimer sa sincère gratitude à tous ceux qui ont osé se joindre à elle dans cette aventure, au service des citoyens de Saint-Bruno, par les citoyens de Saint-Bruno. »

Sylvie Beauregard, présidente de la Société d'habitation Le Paillasson

Fait saillant :

Jusqu'à 22 locataires auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle, totalisant 378 620 $ répartis sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par l'Office municipal d'habitation de Longueuil .

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

