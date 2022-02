DÉBUT DES PROCÉDURES PUBLIQUES DE LA COMMISSION DES PERTES MASSIVES

TRURO et HALIFAX, NS, le 22 févr. 2022 /CNW/ - La Commission des pertes massives, l'enquête indépendante chargée d'examiner les événements ayant causé des pertes massives en avril 2020 en Nouvelle-Écosse, a amorcé aujourd'hui ses procédures publiques de 2022.

L'enquête a pour objet de déterminer ce qui s'est produit le 18 et le 19 avril 2022, et comment et pourquoi ont eu lieu ces événements qui ont coûté la vie à tant de personnes. Au terme de cette enquête, la Commission formulera des recommandations qui contribueront à rendre nos collectivités plus sûres à l'avenir. Les procédures publiques devraient se poursuivre jusqu'au mois de septembre et être suivies d'un rapport final présenté en novembre.

La Commission est présidée par l'honorable J. Michael MacDonald, Mme Leanne J. Fitch (cheffe de police à la retraite, M.O.M.) et Mme Kim Stanton. Les trois commissaires fondent leur approche sur la transparence, l'indépendance, la responsabilité et le respect.

Depuis sa création, la Commission a travaillé avec les personnes les plus touchées, les familles, les premiers répondants, les prestataires de services et les collectivités, de même qu'avec les personnes et les organismes qui prennent part à l'enquête, pour façonner le processus, les règles et le calendrier. Cette collaboration se maintiendra tout au long des procédures, alors que la Commission se tournera vers les participants pour qu'ils l'aident à cerner les lacunes et pour entendre leurs exposés et leurs recommandations.

Par ailleurs, la Commission a enquêté de façon indépendante sur les événements et recueilli des milliers de documents, visité de nombreux endroits et rencontré plus de 150 témoins, premiers répondants et membres des collectivités.

La Commission commencera par des panels et des exposés qui prépareront le public aux semaines suivantes, au cours desquelles il prendra connaissance des détails des événements et sera informé entre autres de la nature des collectivités rurales où ils se sont produits, des considérations relatives à la santé mentale et de la structure des services de police de la Nouvelle-Écosse.

Les procédures seront divisées en plusieurs phases. Voici comment elles se dérouleront :

La première phase consistera à commencer à répondre aux questions sur ce qui s'est produit le 18 et le 19 avril 2020.

Dans les premiers jours des procédures, la Commission s'affairera à expliquer le contexte des événements qui ont eu un lien avec les pertes massives, tant en Nouvelle-Écosse qu'ailleurs au Canada. À partir du 28 février, elle commencera à publier une série de documents de base qui rassemblent de façon structurée les informations tirées de milliers de déclarations, de cassettes vidéo, d'enregistrements audio, d'appels au service d'urgence 911 et d'autres renseignements recueillis au cours de l'enquête indépendante de la Commission.

La Commission étudiera chacun de ces documents de façon approfondie afin d'aider la population canadienne à comprendre comment les divers facteurs en jeu ont concouru aux événements du 18 et du 19 avril 2020. De plus, quand le besoin s'en fera sentir, elle appellera et contre-interrogera des témoins dans le but de clarifier certains éléments.

La deuxième phase commencera au printemps. Elle comprendra des tables rondes et des discussions avec des experts centrées sur les questions visées par le mandat de la Commission. Les évaluations qui y seront faites aboutiront à une compréhension plus approfondie des facteurs qui ont donné lieu aux événements.

Enfin, dans la troisième phase, qui aura lieu plus tard dans l'année, les commissaires arriveront à des conclusions et formuleront des recommandations en se fondant sur ce qu'ils auront appris tout au long de l'enquête.

Les procédures comprennent notamment des audiences publiques, des rencontres communautaires et des tables rondes, et elles aident la Commission à établir les faits, à mener ses recherches, à établir des politiques et à effectuer des analyses. Elles seront réalisées tant en personne qu'en mode virtuel, selon l'évolution des consignes de santé publique. Le tout sera webdiffusé en direct sur le site Web de la Commission.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de la Commission : CommissionDesPertesMassives.ca

