Début des audiences publiques de l'enquête thématique sur le suicide

QUÉBEC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - En septembre dernier, la coroner en chef, Me Pascale Descary, a annoncé la tenue d'une enquête publique élargie sur la thématique du suicide. Le premier volet de cette grande enquête débutera au palais de Justice de Québec le 16 décembre 2019 avec les audiences sur les décès de Mme Joceline Lamothe, de M. Mikhaël Ryan et de M. Marc Boudreau, sous la présidence de la coroner Me Andrée Kronström.

Pour rappel, M. Ryan souffrait de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Le 8 mai 2017, il a quitté le centre de traitement des dépendances Le Rucher où il suivait une thérapie. Le 10 mai en soirée, il s'est rendu chez sa mère, Mme Lamothe, et lui a infligé des blessures mortelles. Le lendemain, il s'est jeté du 9e étage d'un hôtel de Québec et est décédé.

M. Marc Boudreau éprouvait lui aussi des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Il a été admis au centre de traitement des dépendances Le Rucher le 28 août 2018 après y avoir été référé par le département de psychiatrie de l'établissement où il était hospitalisé. Le 22 septembre 2018, on a trouvé M. Boudreau pendu dans un local de rencontre du centre.

Ces trois premiers décès s'inscrivent dans une réflexion beaucoup plus large sur le suicide. D'autres cas de décès par suicide sont présentement à l'étude et pourraient s'ajouter prochainement à cette enquête. Après avoir fait la lumière sur les causes et les circonstances entourant chaque décès, la coroner Me Andrée Kronström entendra des groupes, des citoyens et des acteurs de la prévention du suicide à venir partager leur point de vue sur la question. Toutes ces démarches lui permettront ultimement de formuler des recommandations visant à prévenir d'autres décès dans le futur.

Pour assister aux audiences sur les décès de Mme Joceline Lamothe, de M. Mikhaël Ryan et de M. Marc Boudreau :

Date : 16, 17, 18 et 19 décembre 2019



Heure : dès 9 h



Lieu : Palais de Justice de Québec

300, boulevard Jean-Lesage, salle 5.02B

Québec (Québec) G1K 8K6

Possibilité de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

La liste de témoins qui seront entendus est disponible dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

