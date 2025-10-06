QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce le début de la vaccination saisonnière contre les virus respiratoires.

Chaque année, une hausse de la circulation de nombreuses infections respiratoires telles que la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS) est généralement observée au Québec au cours de l'automne et de l'hiver. La vaccination demeure le moyen le plus efficace de se protéger contre les complications liées aux virus respiratoires, et particulièrement pour les personnes vulnérables.

Clientèles pour qui la vaccination est offerte gratuitement :

Grippe : toutes les personnes âgées de 6 mois ou plus qui en font la demande.

COVID-19 : en cohérence avec les recommandations du Comité sur l'immunisation du Québec et dans un souci de saine gestion, seules les personnes à risque de complications et les personnes vulnérables âgées de 6 mois et plus. Ces clientèles sont celles pour qui les avantages de la vaccination sont plus importants.

VRS : les personnes aînées admissibles dans certains milieux d'hébergement, soit : les personnes de 60 ans et plus hébergées en CHSLD et en ressource intermédiaire, ainsi que celles de 75 ans vivant dans une résidence privée pour aînés (RPA) offrant des services d'assistance personnelle ou des soins infirmiers. Elles pourront recevoir le vaccin gratuitement. Aucun rendez-vous ne sera nécessaire. Le vaccin sera offert directement dans les CHSLD, les ressources intermédiaires et les RPA de catégorie 3 et 4. Le traitement préventif contre le VRS (Nirsevimab) pour les nouveau-nés et les nourrissons est également offert.



La population pourra réserver son rendez-vous sur Clic Santé dès le 6 octobre pour se faire vacciner dans un point de service local (PSL), un CLSC ou une pharmacie communautaire. Il est aussi possible de prendre rendez-vous par téléphone en composant le 1 877 644-4545.

Les vaccins pourront être administrés de façon simultanée lors de la même séance de vaccination, selon la disponibilité. L'administration de plus d'un vaccin en même temps est reconnue comme sécuritaire.

Faits saillants :

La vaccination dans les milieux d'hébergement comme les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les maisons des aînés (MDA) et les résidences privées pour aînés (RPA) débutera cette semaine.

Rappelons que la vaccination contre la grippe et la COVID-19 est recommandée pour les personnes faisant partie des groupes vulnérables suivants :

les personnes résidant en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou en résidence privée pour aînés (RPA) ou vivant dans d'autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables;



les personnes âgées de 65 ans et plus;



les personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec certaines maladies chroniques;



les femmes enceintes;



le personnel de la santé;



les adultes vivant en région éloignée ou isolée.

Pour la saison 2025-2026, les nourrissons nés à partir du 1 er avril 2025 et ceux vulnérables nés à partir du 1 er mars 2024 auront accès au nirsévimab.

avril 2025 et ceux vulnérables nés à partir du 1 mars 2024 auront accès au nirsévimab. Au Québec, l'efficacité du nirsévimab chez nos tout-petits durant la saison 2024-2025 a été de 86 % pour prévenir une consultation à l'urgence et de 89 % pour prévenir une hospitalisation due au VRS.



Ce traitement préventif est rendu disponible aux bébés admissibles depuis le 30 septembre. Le traitement est offert directement en centre accoucheur. Pour les enfants admissibles n'ayant pu le recevoir sur place, il est possible de prendre rendez-vous sur Clic Santé pour l'obtenir dans un point de service local ou un CLSC.



Notons que le nirsévimab peut être administré en même temps que les vaccins de routine.

Lien connexe :

Pour en savoir plus : Québec.ca/CampagneVaccination

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]