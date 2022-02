OTTAWA, ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Liberté de la presse Canada est heureux d'annoncer que la période de mise en candidature pour le Prix de la liberté de presse 2022 est maintenant ouverte. Ce prix récompense un journaliste ou un employé des médias qui a contribué de façon remarquable à la liberté de la presse au Canada en 2021.

Le prix sera décerné à des candidats qui auront démontré que leur travail d'intérêt public a été brimé par un voile de secret, des manœuvres juridiques, de l'intimidation politique ou encore d'autres tactiques ayant pu compromettre leur sécurité ou leur carrière.

Liberté de la presse Canada est également à la recherche de candidats pour le Prix Spencer Moore, remis à une personne qui, tout au long de sa carrière, a fait preuve de détermination dans ses efforts de promotion de la liberté de la presse et de la liberté d'information.

« La liberté de la presse est fragile. Nous en avons eu la preuve avec l'arrestation récente à Fairy Creek de journalistes canadiens qui ne faisaient que leur travail, la répression des organisations médiatiques à Hong Kong ainsi que la montée de la désinformation à l'échelle mondiale. En décembre, le Prix Nobel de la paix a été décerné à des journalistes pour la première fois depuis 1935, soulignant ainsi le rôle que joue la liberté de la presse dans la protection de la démocratie, a déclaré Heather Bakken, présidente de Liberté de la presse Canada. C'est pour ces raisons que Liberté de la presse Canada est fier de récompenser les journalistes qui continuent de dénoncer l'omerta, de défier l'intimidation et de surmonter les obstacles rencontrés dans leur quête de la vérité. Sans eux, des récits révélateurs de notre réalité passeraient sous silence. »

Le gagnant du Prix de la liberté de presse recevra 2 000 $, offert par Liberté de la presse Canada, et un certificat de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Le gagnant du Prix Spencer Moore recevra 1 000 $.

La date limite de mise en candidature pour les deux prix est le 15 mars.

Les prix sont remis grâce au soutien financier de l'Association des banquiers canadiens, commanditaire principal de Liberté de la presse Canada et notre partenaire, la Commission canadienne pour l'UNESCO.

En 2021, le Prix de la liberté de la presse a été décerné à deux lauréats : Sarah Cox, de The Narwhal, pour son travail d'enquête et son analyse critique dénonçant le projet de barrage hydroélectrique du Site C, en Colombie-Britannique; et Nathan VanderKlippe, correspondant du Globe and Mail, pour son reportage sur les camps de travail forcé des Ouïghours en Chine.

Parmi les autres gagnants de ce Prix, au fil de ses 19 ans d'histoire, mentionnons : Kenneth Jackson, (Réseau de télévision des peuples autochtones); Michael Robinson (Telegraph-Journal); Katherine Gannon (Associated Press); Michelle Lang, à titre posthume (Calgary Herald); Stephen Maher et Glen McGregor (Postmedia); Daniel Leblanc (The Globe and Mail); Gilles Toupin et Joël-Denis Bellavance (La Presse); Tarek Fatah (auteur et chroniqueur); Juliet O'Neill (Ottawa Citizen); Andrew McIntosh (National Post); et Kim Bolan (Vancouver Sun).

Cliquez ici pour obtenir plus de détails sur les critères d'admissibilité et proposer une candidature.

Au sujet de Liberté de la presse Canada

Situé à Ottawa, Liberté de la presse Canada est un organisme bénévole à but non lucratif qui fait la promotion de la liberté d'expression et des droits des médias. Il célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse de l'UNESCO, cette année le 3 mai, en rendant hommage aux gagnants des prix précédemment décernés.

