Début de la formation pour le personnel en intervention en protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui le début d'une formation développée précisément pour les intervenantes de la direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Elle permettra entre autres d'informer et de bonifier les compétences cliniques du personnel en intervention, suivant les modifications apportées par l'adoption de la Loi 15 sur la protection de la jeunesse. Le développement d'une formation sur les modifications déployées ainsi que des projets d'outils de formation faisaient partie de la phase 1 des étapes de mise en œuvre des recommandations de la commission Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

La formation comporte différents modules, notamment la communication de renseignements confidentiels, l'exposition à la violence conjugale, le passage à la vie adulte, l'intervention judiciaire et des nouvelles dispositions de la Loi relative aux Premières Nations et aux Inuits. Aussi, des outils en soutien à la pratique ont été mis sur pied afin d'appuyer les intervenantes dans l'application de ces changements.

Il est à noter que la formation a été élaborée sous la responsabilité de la Directrice nationale de la protection de la jeunesse avec les experts du terrain et les partenaires.

Citation :

« D'abord, je veux rappeler que, comme tous les autres changements apportés au système de protection de la jeunesse depuis 2019, celui-ci est fait dans l'optique plus générale de mieux nous occuper de nos enfants et de nous assurer que ceux-ci sont au cœur de nos préoccupations. En ce sens, ce programme de formation est une étape indispensable. De cette façon, on améliore les compétences cliniques des intervenantes, par exemple en assurant une meilleure prise en charge de nos enfants exposés à de la violence conjugale. Je suis heureux de souligner l'engagement du gouvernement à consolider notre stratégie nationale de formation et de perfectionnement pour le bien de notre jeunesse et de nos familles. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Il est à noter que le projet de loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse a été sanctionné le 26 avril 2022. Cela permet de remettre l'enfant au cœur des décisions qui le concernent.

La formation devra être terminée d'ici le 26 avril 2023 et continuera d'être offerte en continu pour le nouveau personnel.

continuera d'être offerte en continu pour le nouveau personnel. Précisons qu'à la suite du dépôt du rapport final de la commission Laurent, en mai 2021, le ministre Carmant s'était engagé à répondre avec diligence et rigueur aux recommandations et d'en assurer un suivi régulier. Les étapes de mise en œuvre des recommandations et des mesures ainsi que des trois phases peuvent être consultés à l'adresse : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003226/.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur l'état d'avancement témoignant des activités réalisées dans le cadre de la phase 1 des Étapes de mise en œuvre des recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent), visiter la page : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003417/?&txt=%C3%A9tat&msss_valpub&date=DESC.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Renseignements: Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146