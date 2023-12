MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le Musée de l'Holocauste de Montréal (MHM) est heureux d'annoncer le lancement des travaux de construction du nouveau musée qui sera érigé au 3535, boulevard Saint-Laurent dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Les travaux devraient être complétés en décembre 2025 et le musée inauguré au plus tard en juin 2026.

Ce projet de relocalisation et d'agrandissement répond à l'intérêt croissant du public pour l'histoire de l'Holocauste et les questions des droits de la personne. En novembre 2023, le Musée de l'Holocauste de Montréal a enregistré le plus grand nombre de visiteurs de son histoire.

Ce musée signature insufflera une énergie nouvelle à la « Main » et embellira le paysage architectural montréalais. Ce bâtiment emblématique constituera une attraction majeure et attirera de nouvelles générations de visiteurs habitées par la volonté de promouvoir le dialogue, le respect de la diversité et le bien vivre ensemble.

À ce jour, la campagne de financement Donnons une voix a permis de collecter 105,4 millions de dollars, grâce à la contribution des trois paliers de gouvernement ainsi que de donateurs individuels, de fondations et de corporations.

« Nous sommes ravis de célébrer cette étape marquante dans l'histoire du Musée », a déclaré Daniel Amar, directeur général de l'institution. En construisant ce nouvel écrin, nous rendons hommage à nos fondateurs survivants, nous nous inclinons devant leur courage, leur résistance et leur résilience et inscrivons leur précieux héritage dans la pérennité. Leurs témoignages et leurs luttes contre la haine et les préjugés constituent des leçons de vie que le nouveau musée entend préserver et partager avec le plus grand nombre. Nous nous réjouissons de pouvoir mieux servir les jeunes et les moins jeunes, issus de tous les horizons, en leur permettant de vivre une expérience éducative et transformatrice et de devenir des citoyens sensibilisés, mobilisés et engagés ».

Selon l'honorable Jacques Saada, président du MHM : « Parmi les visiteurs locaux, nationaux et internationaux, le musée accueillera chaque année des milliers d'enfants d'âge scolaire et de jeunes adultes dans le cadre de l'offre éducative du MHM. Face à la montée de l'intolérance dans le monde, l'éducation reste le meilleur outil pour lutter contre le racisme, la désinformation et la propagande. Fort de son expérience et de son expertise, le nouveau MHM sera à l'avant-garde de ce combat ».

« Nous sommes fiers d'apporter un soutien transformationnel au Musée de l'Holocauste de Montréal, qui accomplit, de longue date, un travail d'excellence en matière d'éducation sur tous les aspects de l'Holocauste, a déclaré Naomi Azrieli, OC, D.Phil, présidente et directrice générale de la Fondation Azrieli, qui a fait un don de 25 millions de dollars au MHM. Avec la montée de l'antisémitisme dans le monde, le MHM continue d'être une ressource exceptionnelle et un centre de connaissances non seulement pour la communauté montréalaise, mais aussi pour l'ensemble des Canadiens et au-delà ».

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, s'est déclaré pour sa part : « ravi de constater le début des travaux dans cette importante institution muséale. Par sa mission, le musée explore des thématiques qui ont une portée internationale. Ce projet lui permettra d'augmenter sa capacité d'accueil, en plus d'assurer son rayonnement et sa pérennité ».

Dans la même veine, Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte au racisme et de la région de Laval a rappelé que « Lancer la construction de ce nouveau Musée de l'Holocauste à Montréal, c'est bien plus qu'ériger un bâtiment; c'est bâtir un phare de mémoire et d'éducation pour les générations actuelles et futures. Ce musée sera un symbole de notre engagement à combattre l'antisémitisme, les préjugés et le racisme. Il témoignera aussi de notre détermination à promouvoir avec conviction le respect de la dignité de chaque être humain ».

« En tant que Canadiens et Canadiennes, nous avons un devoir de mémoire; nous devons aussi combattre l'antisémitisme et la discrimination sous toutes ses formes. C'est une lutte de tous les instants que nous ne devons jamais abandonner si nous voulons que les générations de demain continuent à vivre dans une société ouverte et plurielle, a déclaré l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien. Des lieux comme le Musée sont essentiels pour que les victimes et les survivants de l'Holocauste ne tombent jamais dans l'oubli, et pour contrer l'intolérance et de la désinformation. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les travaux qui permettront au Musée de l'Holocauste de Montréal d'être relocalisé dans un espace moderne et plus vaste, en plein cœur de la ville. »

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir la construction d'un nouveau musée moderne de l'Holocauste à Montréal, a mentionné l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap. En plus de nous rappeler les atrocités de la Shoah, il nous permet de nous engager à lutter contre la discrimination et à bâtir une société plus unie et plus inclusive. Qu'importent leurs formes, l'antisémitisme, la discrimination et la haine n'ont pas leur place au Canada. Nous devons contribuer à de tels projets pour tirer des leçons de notre passé et travailler à bâtir un avenir plus inclusif et exempt de haine pour tout le monde. »

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré pour sa part que « La Ville de Montréal est fière de contribuer à l'agrandissement et à la modernisation du nouveau Musée de l'Holocauste de Montréal, un espace de mémoire, de recueillement et de connaissances, pour ne jamais oublier les horreurs du passé. Les institutions culturelles comme le Musée, qui aura pignon sur le boulevard Saint-Laurent, sont essentielles pour promouvoir la diversité et ouvrir le dialogue en favorisant l'éducation et la sensibilisation d'un large public. Ville de paix et de culture, Montréal continue de célébrer l'important apport de la communauté juive à son essor et réitère son engagement à combattre l'antisémitisme au quotidien ».

Les co-commissaires de la nouvelle exposition permanente sont Marie-Blanche Fourcade, cheffe conservation et expositions du MHM et Robert Jan Van Pelt, professeur et directeur associé des études supérieures au département d'architecture de l'université de Waterloo. Robert Jan Van Pelt est une figure d'autorité dans la lutte contre le déni de l'Holocauste. Parmi ses réalisations les plus remarquables, mentionnons l'exposition itinérante internationale Auschwitz : pas si loin, pas si longtemps à titre de commissaire en chef.

Le consortium constitué de La bande à Paul + Pelletier de Fontenay + Musealia a été sélectionné pour concevoir la nouvelle exposition permanente. Le travail est en cours pour définir le contenu et les messages de l'exposition permanente, sur la base de la remarquable collection du MHM qui comprend plus de 13 000 objets et près de 900 témoignages enregistrés de survivants.

KPMB Architects (Toronto) + Daoust Lestage Lizotte Stecker Architecture (Montréal) sont les lauréats du concours international d'architecture. Les plans du nouveau musée leur ont valu de nombreux hommages, notamment comme lauréats du Prix du mérite de l'architecte canadien 2022 et comme finalistes dans la catégorie Projets d'avenir : Culture au Festival mondial d'architecture 2023.

La construction est assurée par Broccolini et le projet est géré par Colliers Project Leaders.

Les plans du nouveau musée peuvent être téléchargés ici.

À propos du MHM

Le Musée de l'Holocauste de Montréal éduque les gens de tous âges et de tous horizons sur l'Holocauste tout en sensibilisant le public aux dangers universels de l'antisémitisme, du racisme, de la haine et de l'indifférence. Par l'entremise de son exposition permanente, de ses programmes commémoratifs et de ses initiatives éducatives, le Musée de l'Holocauste de Montréal fait la promotion du respect de la diversité et du caractère sacré de la vie humaine.

