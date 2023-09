Début de la campagne de vaccination contre les virus respiratoires

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - En ce début d'automne, période plus propice à la transmission des virus respiratoires, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que la campagne de vaccination contre les infections respiratoires comme la COVID-19 et la grippe s'amorcera dès le 10 octobre pour l'ensemble de la population et que la prise de rendez-vous est disponible dès maintenant.

Précisons que la vaccination contre la grippe et la COVID-19 est particulièrement recommandée aux personnes à risque de développer des complications si elles contractent ces infections respiratoires, ainsi qu'aux travailleuses et aux travailleurs du domaine de la santé.

La vaccination contre la COVID-19 et la grippe sera offerte gratuitement à toute la population.

Dates à retenir

Dès maintenant, la prise de rendez-vous est disponible.

À partir du 2 octobre, la vaccination débutera dans les milieux d'hébergement comme les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les maisons des aînés (MDA).

Dès le 10 octobre, la vaccination commencera pour l'ensemble de la population. Les personnes vulnérables ou à risque sont invitées à prendre rendez-vous dès maintenant.

Prendre rendez-vous

La prise de rendez-vous est disponible sur Clic Santé . On peut également prendre rendez-vous par téléphone au 1 877 644 4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h. Il sera possible de recevoir le vaccin contre la grippe et celui contre la COVID-19 au cours de la même séance de vaccination, au besoin. Une option a été prévue sur Clic Santé afin de permettre la réservation d'un rendez-vous pour recevoir les deux vaccins lors de la même visite.

Où se faire vacciner

La vaccination est principalement offerte dans les points de service locaux par l'entremise de Clic Santé ainsi que dans les pharmacies. Rappelons que le gouvernement annonçait le 8 septembre dernier le déploiement de plus de 100 nouveaux points de service locaux partout au Québec afin d'offrir des services de prélèvement, de dépistage et de vaccination. Ce sont les centres de vaccination, mis sur pied pour répondre efficacement aux besoins de la population durant la pandémie, qui sont convertis en points de service locaux pour offrir un plus large éventail de services. Ce projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement de tirer profit des bonnes pratiques déployées dans les dernières années afin de pérenniser l'expérience positive vécue par les Québécois et Québécoises dans les centres de vaccination.

Distribution de tests rapides

En ce qui a trait aux tests rapides de dépistage de la COVID-19 , rappelons qu'ils sont disponibles gratuitement dans les points de service locaux pour la population générale. En raison de l'évolution de la situation au cours des derniers mois, leur distribution en pharmacie est réservée aux clientèles vulnérables.

Des boîtes de tests demeurent également accessibles dans les établissements scolaires et les services de garde éducatifs à l'enfance. En fonction des besoins, ces milieux pourront en recevoir davantage dans les prochaines semaines.

Faits saillants :

Les personnes considérées comme vulnérables ou à risque sont les suivantes : les personnes résidant en centre d'hébergement et de soins de longue durée ou en résidence privée pour aînés ou vivant dans d'autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables; les personnes âgées de 60 ans et plus; les personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique; les femmes enceintes et les parents de bébés de moins de six mois; les travailleuses et travailleurs de la santé; les adultes vivant en région éloignée ou isolée.

Il est à noter que pour les personnes qui désirent se prévaloir de cette dose de vaccin, un intervalle minimal de six mois depuis la dernière dose est recommandé.

Certains groupes pourront également recevoir le vaccin contre les infections à pneumocoques.

pourront également recevoir le vaccin contre les infections à pneumocoques. Rappelons que pour limiter autant que possible la propagation des virus respiratoires, les mesures suivantes sont recommandées : procéder fréquemment à l'hygiène des mains avec de l'eau tiède et du savon, durant 20 secondes, ou avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau ni à du savon; s'il y a apparition de symptômes, il est toujours essentiel de réduire ses contacts avec les autres personnes, de tousser à l'intérieur de son coude et de jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation ainsi que d'augmenter la fréquence de l'hygiène des mains; en présence de fièvre, il est recommandé de rester à la maison; en présence de symptômes tels que la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale, il est recommandé de porter un masque lors d'interactions sociales.



Lien connexe :

Pour en savoir plus au sujet de la prévention de la transmission des maladies respiratoires infectieuses ou sur la campagne de vaccination, consulter Québec.ca .

