TORONTO, le 10 août 2023 /CNW/ - L'inscription est maintenant ouverte pour la Semaine de l'innovation AgeTech, le premier événement de l'année consacré à la technologie et à l'innovation dans le domaine du vieillissement et des soins. Organisé par AGE-WELL, cet événement en personne unique aura lieu du 23 au 27 octobre 2023 au Hilton Toronto, à Toronto, au Canada.

La Semaine de l’innovation AgeTech comprendra des groupes de discussion publics organisés, des ateliers, des occasions de réseautage et des conversations catalysantes qui relient les gens et créent le changement. (Groupe CNW/Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE))

La Semaine de l'innovation AgeTech réunira des intervenants de la recherche, des acteurs de l'industrie, des agences gouvernementales, des organismes communautaires, des personnes âgées, des aidants naturels, de futurs chefs de file et d'autres personnes déterminées à améliorer la vie grâce à la technologie. Préparez-vous à des présentations inspirantes, à des tables rondes dynamiques, aux dernières innovations dans le domaine de la technologie et du vieillissement, à des ateliers, à des occasions de réseautage, et plus encore.

Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez : https://agetechinnovationweek.com/fr/accueil/

Les cinq jours d'activités s'articuleront autour de deux événements phares passionnants : la conférence annuelle AGE-WELL, qui présentera les dernières recherches ainsi que des discussions sur les enjeux actuels animées par des esprits novateurs du Canada et d'ailleurs dans le monde, et le forum annuel envisAGE, organisé conjointement par MEDTEQ+ et AGE-WELL, qui met en valeur l'innovation des PME et des entreprises en démarrage en partenariat avec des organismes de santé et communautaires.

Avec le Forfait complet, vous pouvez profiter des deux événements phares : la conférence annuelle AGE-WELL et le forum annuel envisAGE. Vous pourriez aussi choisir de vous inscrire à un seul de ces événements.

Conférencières

Vous ne voudrez pas manquer nos exceptionnelles conférencières : Keren Etkin, gérontologue, entrepreneure et auteure de The AgeTech Revolution; Tracey Gendron, auteure de Ageism Unmasked : Exploring Age Bias and How to End It, présidente du département de gérontologie de la Virginia Commonwealth University et directrice du Virginia Center on Aging; et Christina Harrington, professeure adjointe, Human-Computer Interaction Institute et directrice, Equity and Health Innovations Design Research Lab, Carnegie Mellon University. Pour en savoir plus sur nos conférencières, cliquez ici.

Voici d'autres événements spéciaux qui auront lieu pendant la Semaine de l'innovation AgeTech :

Un atelier du Programme Défi « Vieillir chez soi » du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) intitulé Vieillir chez soi : apprendre, connecter et collaborer, qui se tiendra le lundi 23 octobre. (Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessus.)

Une vitrine et une salle d'exposition des solutions, ainsi qu'une visite virtuelle nationale AgeTech pour les personnes âgées et les aidants naturels.

pour les personnes âgées et les aidants naturels. Un symposium de Vieillir en santé Canada , organisé conjointement par AGE-WELL et le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF), qui aura lieu dans le cadre de la conférence annuelle de l'Association canadienne de gérontologie (ACG).

, organisé conjointement par AGE-WELL et le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF), qui aura lieu dans le cadre de la conférence annuelle de l'Association canadienne de gérontologie (ACG). L'assemblée annuelle d'EPIC-AT qui accueillera les membres d'une nouvelle plateforme de formation pour les futurs chefs de file en solutions de santé numérique destinées aux personnes âgées ayant des besoins de santé complexes.

Nombreuses occasions de réseautage

La Semaine de l'innovation AgeTech offre amplement l'occasion d'établir des liens, que vous soyez un employeur, un stagiaire, un chercheur, un innovateur ou un partenaire AgeTech.

Les participants rencontreront des chefs de file du secteur de la technologie et du vieillissement, échangeront des idées, découvriront des innovations qui façonneront l'avenir du vieillissement et exploreront les défis et les possibilités de mettre la technologie entre les mains des gens et de générer des retombées socioéconomiques.

Commandite et expositions

Commanditez la Semaine de l'innovation AgeTech et placez votre entreprise ou votre organisme à l'avant-plan d'un secteur qui devient de plus en plus nécessaire et qui connaît une croissance rapide. Nous offrons diverses possibilités de commandite pour maximiser les retombées de votre soutien. Communiquez avec nous dès aujourd'hui à l'adresse : [email protected]

Rehaussez la visibilité de votre marque auprès des influenceurs du secteur!

Consultez notre brochure sur les exposants pour obtenir des renseignements sur la façon dont vous pouvez présenter vos innovations.

Les commanditaires de la Semaine de l'innovation AgeTech comprennent la Faculté des sciences appliquées et du génie de l'Université de Toronto et le Conseil national de recherches du Canada. Les partenaires promotionnels sont CanAge et YouAreUNLTD.

Pour recevoir des mises à jour sur la Semaine de l'innovation AgeTech, inscrivez-vous à la liste d'envoi de l'événement ici.

À propos d'AGE-WELL

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien vise à rassembler une communauté de chercheurs, de personnes âgées, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file pour accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques qui améliorent la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et génèrent des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. https://agewell-nce.ca/fr/accueil

