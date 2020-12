SAINT-HYACINTHE, QC, le 22 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Nadurel Pharma est heureuse d'annoncer que la société pharmaceutique allemande Pohl-Boskamp a reçu l'approbation finale le 16 décembre dernier pour mener son étude COVARI, ce qui signifie que le recrutement des patients peut maintenant commencer. Cette étude évaluera l'ELOM-080, la substance active du GeloMyrtol®, médicament pour les voies respiratoires, comme composant supplémentaire dans la thérapie des patients atteints de la COVID-19. Les résultats de l'étude pourraient également être très utiles pour le traitement des patients à domicile.

La science médicale connaît les coronavirus depuis de nombreuses années, car ils ont été identifiés dès le milieu des années 60.1 Jusqu'à présent, les infections des voies respiratoires causées par des coronavirus connus se sont révélées très bien traitables avec des médicaments existants. La société pharmaceutique Pohl-Boskamp lance actuellement une étude multicentrique contrôlée par placebo en Allemagne, à laquelle participeront plusieurs hôpitaux universitaires. L'étude COVARI devrait répondre à la question à savoir si l'utilisation de GeloMyrtol® chez les patients infectés par le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) peut améliorer la progression de la maladie. La progression sera étudiée chez des patients atteints de la COVID-19 gravement malades, dépendants de l'oxygène et traités dans des unités d'isolement à l'hôpital. Actuellement, les patients hospitalisés pour la COVID-19 sont principalement traités avec le médicament antiviral remdesivir et le médicament anti-inflammatoire dexaméthasone. En plus de cette thérapie, il convient de vérifier si la progression de la maladie peut également être améliorée et le rétablissement accéléré par des médicaments qui soutiennent les mécanismes d'autonettoyage du système respiratoire.

Marianne Boskamp, PDG de l'entreprise, a déclaré : « L'étude COVARI évaluera le distillat ELOM-080, qui depuis des années a été le seul médicament à base de plantes à être recommandé dans les directives cliniques pour le traitement de la bronchite et de la sinusite ». Ce produit phytothérapeutique améliore les mécanismes naturels de protection de l'organisme et de nettoyage des voies respiratoires inférieures. L'activité des cils respiratoires est nettement accrue (effet sécrétomotrice2) et le mucus est fluidifié (effet mucosécrétolytique3), ce qui permet d'éliminer plus rapidement les crachats contenant les bactéries et les virus.

La question demeure à savoir comment traiter au mieux les patients atteints de la COVID-19, en particulier compte tenu du fait que même les patients atteints d'une maladie bénigne peuvent encore subir des dommages à long terme du coronavirus. « Alors que la science s'est essentiellement concentrée jusqu'à présent sur le développement d'un vaccin ou d'une thérapie antivirale, le traitement des patients atteints de la COVID-19 a posé des défis à la médecine en général. Nous espérons que les résultats de l'étude GeloMyrtol® pourront offrir aux médecins et aux patients une option de traitement supplémentaire », a conclu Marianne Boskamp.

À propos de Pohl-Boskamp

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, dont le siège social se trouve à Hohenlockstedt, dans le Schleswig-Holstein, est l'une des principales entreprises pharmaceutiques allemandes de taille moyenne qui a sciemment choisi l'Allemagne pour établir son site de production et de développement. Marianne Boskamp, PDG, dirige l'entreprise familiale depuis quatre générations avec son mari, le Dr Henning Ueck. Pohl-Boskamp fabrique des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux de haute qualité pour le traitement de maladies aiguës et chroniques. La société distribue des produits de marques internationales tels que GeloMyrtol® forte & Myrtol®, GeloRevoice®, Yamato® Gast, NYDA®, Kalmeda®, LOYON® et Gepan®.

À propos de Nadurel Pharma

Nadurel Pharma inc., incorporée en 2006, est une entreprise pharmaceutique canadienne de produits spécialisés basée au Québec, qui est en activité depuis 2007. Nadurel Pharma fait la promotion auprès des médecins et distribue des médicaments et des produits de santé naturels approuvés qui ont des applications thérapeutiques reconnues et sont cliniquement prouvés. Martin Dufour, PDG et fondateur de Nadurel Pharma, et son équipe ciblent des produits uniques, brevetés et innovants qui répondent aux besoins médicaux d'un nombre croissant de consommateurs à la recherche de solutions thérapeutiques plus naturelles. La société distribue GeloMyrtol®, GeloMuc®, Liquical D 400, Liquical D 1000, Clearwater Omega-3.

1Centers for Disease Control and Prevention, informations sur les types de coronavirus humains disponibles à l'adresse suivante : https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html (consulté le 16.12.2020)

2 Begrow F et al. Les progrès de la thérapie. 2012;29 (4):350-358.

3 App EM. Dans : Entzündliche Erkrankungen des Bronchialsystems (Maladies inflammatoires du système bronchique). Springer ; 2000:27-53.

SOURCE Nadurel Pharma

Renseignements: Stéphan Lessard, Vice-président, 514 606-6338