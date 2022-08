Débat électoral au sujet de l'immigration dans le cadre des élections provinciales du Québec 2022

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la campagne électorale provinciale 2022, Action travail des femmes (ATF) organise, le 23 septembre prochain, un débat électoral qui s'inscrit dans le cadre des activités prévues au projet « Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers des femmes immigrantes »*, et dont les partenaires principaux sont : le Comité consultatif Femmes (CCF), le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT), la Chaire de recherche sur l'intégration & la gestion des diversités en emploi (CRIDE), le Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire sur l'emploi, la pauvreté, et la protection sociale (GIREPS), L'Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA), l'Observatoire québécois des inégalités, le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ) et la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI).

Madame Catherine Boundjia, du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Mercier, Guillaume Cliche-Rivard de Québec solidaire dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, et Soledad Orihuela-Bouchard du Parti québécois dans la circonscription de Laporte, ont accepté de répondre aux questions et de débattre sur les pratiques de la reconnaissance les acquis et des compétences, le plan de relance économique, le pouvoir politique et les compétences en matière d'immigration.

Malgré plusieurs tentatives de sollicitation, la Coalition Avenir Québec a malheureusement décliné l'invitation.

Parmi les sujets qui seront abordés, il sera notamment question des obstacles que rencontrent les femmes immigrantes dans leur processus d'intégration au marché du travail et du parcours (ardu) de reconnaissance des acquis et des compétences obtenus à l'étranger.

Le débat se tiendra le vendredi 23 septembre 2022 de 17 h à 19 h à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) - Salle Saint-Louis, 3535, rue St-Denis, Montréal, Québec H2X 3P1.

L'admission est gratuite, mais les places étant limitées, nous vous invitons à confirmer votre présence en cliquant sur ce lien : https://www.eventbrite.ca/e/billets-debat-electoral-sur-limmigration-elections-du-quebec-2022presentiel-407400203977

Pour les personnes qui souhaitent participer à l'évènement à distance, l'inscription doit être faite sur le lien : https://www.eventbrite.ca/e/billets-debat-electoral-sur-limmigration-elections-du-quebec-2022en-ligne-407410173797

*Ce projet est financé dans le cadre du Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada.

