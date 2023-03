Débardeurs de Québec : manifestation solidaire pour 6 mois de lock-out

QUÉBEC, le 14 mars 2023 /CNW/ - Demain marquera les 6 mois de lock-out des débardeurs du Port de Québec. Une manifestation solidaire se tiendra aujourd'hui pour souligner cette triste occasion.

« Parce que la juridiction fédérale n'a pas de loi anti-briseurs de grève, ce conflit perdure. Nous rappelons les nombreux accidents qui ont eu lieu au port depuis que l'employeur utilise des travailleurs de remplacement. Cela est dangereux et immoral et si le lock-out continue, on peut craindre qu'il y ait d'autres mauvaises nouvelles », de dénoncer Stéphan Arsenault, président du Syndicat des débardeurs du port de Québec.

Stéphan Arsenault sera disponible pour des entrevues.

OÙ : 1 Henri-Bourassa, Beauport, Québec

QUAND : mardi 14 mars 2023, 16h30

POURQUOI : pour appuyer les débardeurs en lock-out depuis le 15 septembre 2022

QUI : les débardeurs du port de Québec ainsi que des alliés

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1715 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

