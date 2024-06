LONDON, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fait équipe avec Langs Bus Lines pour remplacer près de la moitié des autobus scolaires diesel de Langs par 200 autobus électriques.

Cette annonce a été faite par le secrétaire parlementaire Peter Fragiskatos, la députée Arielle Kayabaga, Brian Reilly, directeur principal à la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), et Kevin Langs, vice-président de Langs Bus Lines.

Infrastructure Canada fournit à Langs Bus Lines Ltd. (Langs) un financement fédéral de plus de 22,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La BIC a également conclu avec Langs une entente financière concernant un investissement de 22,4 millions de dollars.

Le financement provenant du FTCZE et le prêt de la BIC serviront à acheter les nouveaux autobus d'ici 2026. De plus, une partie de l'investissement au titre du FTCZE servira à installer les infrastructures de recharge requises, ainsi qu'à améliorer les installations à cinq endroits dans le sud-ouest de l'Ontario. Les nouveaux autobus desserviront les élèves des collectivités les plus peuplées de Sarnia, Strathroy, London et Woodstock.

Plus de 600 000 $ du montant total accordé au projet dans le cadre du FTCZE serviront à financer une étude de faisabilité visant à aider Langs à renforcer ses connaissances et à se préparer à la transition.

Par ailleurs, le prêt de la BIC permettra de couvrir les coûts d'investissement initiaux plus élevés des autobus, ce qui contribuera à accélérer la transition.

Entreprise familiale depuis plus de 50 ans, Langs Bus Lines exploite des autobus, des fourgonnettes et des véhicules de transport pour les usagers à mobilité réduite afin d'assurer le transport scolaire à London, Sarnia, Chatham-Kent, Woodstock et dans les régions avoisinantes du sud-ouest de l'Ontario. La transition vers un parc de véhicules électriques cadre avec la vision de l'entreprise qui consiste à offrir des services de transport propre et à réduire l'exposition des élèves aux émissions des autobus.

Citations

« Les autobus scolaires électriques permettront à 9 000 élèves du sud-ouest de l'Ontario de se rendre à l'école en toute sécurité. Par ailleurs, ces autobus joueront un rôle essentiel dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aideront le Canada à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050. »

Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et député de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les autobus scolaires répondent à un besoin essentiel de nos collectivités en offrant aux enfants un moyen sûr et fiable de se rendre à l'école. Ces véhicules parcourent des milliers de kilomètres chaque année; ils contribuent ainsi à la pollution et au bruit. L'investissement du gouvernement fédéral dans 200 autobus scolaires électriques à zéro émission pour Langs Bus Lines profitera aux élèves et à nos collectivités pendant de nombreuses années. »

Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest

« Les autobus diesel contribuent de manière significative aux émissions de carbone dans tout le pays, et nous devons saisir cette occasion importante de faire en sorte que le marché des autobus scolaires se tourne vers les véhicules électriques. L'investissement de la Banque de l'infrastructure du Canada dans le projet de Langs Bus Lines aidera les élèves à se rendre à l'école et à en revenir dans des véhicules à zéro émission durables. »

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« Nous sommes ravis de recevoir cette aide financière au titre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission du gouvernement du Canada, qui nous permettra d'offrir aux élèves un service de transport sûr et durable. Grâce à ce financement, nous remplacerons les autobus à moteur diesel qui sont retirés du parc de véhicules par des autobus scolaires électriques à batterie à zéro émission. Des milliers d'élèves de notre zone de service dans le sud-ouest de l'Ontario bénéficieront d'un transport sûr et sans émission chaque jour de classe. »

Kevin Langs, vice-président, Langs Bus Lines Limited

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 22,2 millions de dollars dans l'électrification du parc de véhicules de Langs Bus Lines dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC ) investit 22,4 millions de dollars dans le projet et la contribution de Langs Bus Lines s'élève à plus de 23,08 millions de dollars.

investit plus de 22,2 millions de dollars dans l'électrification du parc de véhicules de Langs Bus Lines dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La Banque de l'infrastructure du ( ) investit 22,4 millions de dollars dans le projet et la contribution de Langs Bus Lines s'élève à plus de 23,08 millions de dollars. Le remplacement de 200 autobus diesel par des autobus électriques permettra de réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre de plus de 4 200 tonnes, ce qui équivaut à compenser la consommation annuelle d'énergie de 550 foyers.

Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités assainissent l'environnement pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication.

. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités assainissent l'environnement pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Ce fonds est étroitement coordonné avec la BIC , qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission.

, qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission. L'Initiative pour les autobus à zéro émission de la BIC aide les sociétés de transport en commun et les exploitants d'autobus scolaires à faire la transition vers des parcs de véhicules modernes et respectueux de l'environnement.

aide les sociétés de transport en commun et les exploitants d'autobus scolaires à faire la transition vers des parcs de véhicules modernes et respectueux de l'environnement. La BIC veut à investir jusqu'à 5 milliards de dollars CAD dans des projets de transport en commun qui sont dans l'intérêt du public et qui soutiennent la croissance économique durable du Canada.

SOURCE Infrastructure Canada

