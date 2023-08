LAVAL, QC, le 18 août 2023 /CNW/ - La campagne Un héros en chacun de nous de la Fondation Asista entame sa deuxième année avec Nick Suzuki et inaugure le Tournoi de golf des Héros afin d'amasser des fonds pour ses chiens d'assistance qui changent des vies.

La Fondation Asista, un organisme de charité dédié à sauver des chiens et les entraîner à devenir des chiens d'assistance pour les personnes ayant des troubles de la santé mentale, est fière d'annoncer le lancement de la deuxième année de sa campagne: Un héros en chacun de nous. Pouvant compter sur le soutien continu de Nick Suzuki, cette initiative a pour objectif de profondément améliorer la santé mentale et le bien-être par le biais de l'usage de chiens d'assistance.

En plus d'avoir soufflé la deuxième bougie de sa campagne, la Fondation Asista est emballée de présenter l'inauguration du Tournoi de golf des héros de Nick Suzuki, le 29 août prochain. Cet événement est réalisé afin d'amasser des fonds nécessaires qui contribueront à offrir de l'entraînement et des soins aux chiens d'assistance, permettant à la fondation de poursuivre ses objectifs et de faire une plus grande différence dans les vies de ceux aux prises avec des troubles de santé mentale.

La campagne Un héros en chacun de nous a déjà prouvé être un point tournant dans le domaine du soutien en santé mentale. Le lien unissant un chien entraîné et son compagnon humain peut véritablement changer une vie, offrant du support émotionnel, de la compagnie et une indépendance accrue.

La collaboration l'année dernière de Nick Suzuki, capitaine des Canadiens de Montréal, a servi de catalyseur pour le succès de la campagne. En tant qu'ambassadeur pour la Fondation Asista, le dévouement de Suzuki pour la cause et sa passion de faire une différence dans la vie des gens a significativement accru la visibilité de la campagne et son impact.

« Nous sommes immensément reconnaissants d'avoir Nick à titre d'ambassadeur pour notre cause » mentionne John Agionicolaitis, Vice-président des affaires publiques pour la fondation. « Son soutien et sa promotion de la cause ont été instrumentaux dans la sensibilisation entourant les troubles en santé mentale et le rôle vital que les chiens d'assistance jouent dans l'amélioration de la qualité de vie de ceux qui ont besoin d'eux. »

Pour sa deuxième année, la campagne vise à s'appuyer sur ses réalisations et rejoindre encore plus d'individus aux prises avec des troubles en santé mentale. La Fondation Asista, en partenariat avec Suzuki, planifie d'étendre sa portée et sauver plus de chiens, les transformant en chiens d'assistance bien formés offrant espoir et guérison.

Le Tournoi de golf des héros représente un cap significatif parmi les efforts de levée de fonds de la campagne. Il offrira non seulement une opportunité pour les amateurs de golf de faire valoir leurs habiletés, mais également une occasion pour des individus et entreprises partageant la même vision de s'unir en support à une cause noble.

L'impact de la campagne Un héros en chacun de nous et du Tournoi de golf des héros s'étend bien au-delà des bénéficiaires immédiats. La Fondation Asista vise à allumer la flamme vers une conversation élargie sur la santé mentale, à réduire le stigma associé avec les troubles en santé mentale et promouvoir une plus grande accessibilité à du support et des ressources pour ceux en ayant besoin.

Alors que la campagne se poursuit avec force et que le tournoi de golf est lancé, la Fondation Asista encourage les individus, les organisations et les communautés à s'impliquer dans cette grande cause. Que ce soit via des contributions financières au tournoi de golf, du bénévolat, ou partager le mot, chaque effort compte pour participer à créer un monde où le support en santé mentale est facilement accessible et empreint de compassion.

SOURCE Fondation Asista

Renseignements: John Agionicolaitis, Vice Président, affaires publiques et relations de presse, 450-781-1200 poste 3031, [email protected]