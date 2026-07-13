De nouvelles zones d'ombre pour les terrains de bocce de Saint-Léonard

MONTRÉAL, arrondissement de Saint-Léonard, le 13 juill. 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Saint-Léonard a annoncé aujourd'hui la création de zones d'ombre sur ses terrains de bocce. Plus de 1 M$ seront investis dans ce projet d'envergure qui bénéficie entre autres d'une subvention de 850 000 $ du gouvernement du Canada pour sa réalisation. Les travaux seront entrepris en 2027, offrant ainsi aux adeptes de ce sport des installations protégées du soleil et des conditions de pratique plus confortables.

De gauche à droite: Linda Paquin, conseillère d'arrondissement de Saint-Léonard est, Filomena Rotiroti, députée de Jeanne-Mance–Viger, Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard—Saint-Michel, Dominic Perri, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Gemma Marchione, conseillère d'arrondissement Saint-Léonard ouest. Filomena Roti, députée de Jeanne-Mance–Viger, Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard - St-Michel, Dominic Perri, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Gemma Marchione et Linda Paquin, conseillères d'arrondissement. Ils sont entourés des membres des clubs de bocce de l'arrondissement.

«Les communautés fortes se construisent grâce à des investissements qui améliorent concrètement le quotidien des citoyens. L'investissement fédéral de 850 000 $ dans des terrains de bocce ombragés répartis dans sept parcs de Saint-Léonard démontre comment les infrastructures locales peuvent améliorer le quotidien de notre communauté. En créant des espaces plus confortables et accessibles dans nos parcs, nous répondons aux besoins de notre communauté en investissant dans des lieux où les résidents peuvent se rassembler, demeurer actifs et profiter d'une meilleure qualité de vie. Je suis fière que le gouvernement du Canada appuie ce projet important pour Saint-Léonard.», a déclaré la députée fédérale Saint-Léonard--Saint-Michel, Patricia Lattanzio.

« C'est une excellente nouvelle pour nos personnes ainées, qui depuis plusieurs années demandent que l'arrondissement installe une structure qui protégerait les joueurs du soleil pendant les parties de bocce estivales, s'est réjoui le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Dominic Perri. Ce projet vient témoigner de notre volonté d'offrir un cadre sécurisant pour notre population léonardoise. Je suis très heureux de voir se concrétiser des années d'efforts et de collaboration. »

Les zones d'ombre seront aménagées au niveau des allées de bocce dans les parcs suivants: Delorme, Ferland, Ladauversière, Pie-XII, Luigi-Pirandello, Hébert et Giuseppe-Garibaldi.

SOURCE Arrondissement de Saint-Léonard (Ville de Montréal)

Source : Arrondissement de Saint-Léonard et Bureau de Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard - St-Michel; Renseignements : Anne-Josée Dionne, Cheffe de division - relations avec les citoyens et communications, 438 346-0884, [email protected]; Stefan Hoffman, Bureau de Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard - St-Michel, (514) 256-4060, [email protected]