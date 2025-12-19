Coup d'envoi des travaux pour le terrain de soccer couvert au parc Hébert

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - L'Arrondissement de Saint-Léonard a annoncé le début des travaux d'aménagement du nouveau terrain de soccer couvert au parc Hébert. Muni d'un revêtement synthétique et d'un dôme gonflable permanent, ce terrain permettra la pratique sportive tout au long de l'année et viendra remplacer le dôme temporaire mis en place chaque année par l'Arrondissement depuis 2011, entre novembre et avril. En plus du soccer, la nouvelle infrastructure servira aussi à la pratique d'autres activités sportives, comme la course à pied et la marche.

Sur la photo, de gauche à droite: Erminio Iadeluca et Antonio Iadeluca Sr. du Club des Cougars de Saint-Léonard, Christine Lagadec, du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, les conseillères et le conseiller de l'arrondissement de Saint-Léonard: Gemma Marchione, Mauro Barone, Linda Paquin, Arij El Korbi, Christine Black, mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord et vice-présidente du comité exécutif et responsable de la famille, des aînés, de la jeunesse, du sport et du loisir, Dominic Perri, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard—Saint-Michel, Québec, Filomena Rotiroti, députée de Jeanne-Mance–Viger, Steve Beaudoin, directeur de l'arrondissement de Saint-Léonard, Salvatore Macri et Ireneo Scarpone de l'association de soccer de Saint-Léonard, Olivier Longpré, directeur des travaux publics de l'arrondissement de Saint-Léonard. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Léonard (Ville de Montréal))

« C'est une excellente nouvelle pour notre communauté sportive locale et régionale, s'est réjoui le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Dominic Perri. Ce projet de grande envergure permettra aux jeunes de Saint-Léonard et de l'est de la ville de pratiquer leur sport favori 365 jours par an, quelle que soit la météo ! Je suis très heureux de voir se concrétiser des mois d'efforts et de collaboration. »

Ce projet, financé en majeure partie par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la ville-centre, s'inscrit dans le cadre du Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale de la Ville de Montréal. Ce programme a pour objectif de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets liés à des équipements dont la desserte et le rayonnement dépassent largement l'arrondissement dans lequel ils sont situés.

« Le recouvrement du terrain de soccer démontre l'importance pour notre administration d'offrir des installations sportives accessibles et de qualité aux Montréalais. Ces espaces rassemblent la communauté et encouragent l'activité physique chez nos jeunes, entre autres. On est fiers de soutenir ce projet qui permettra aux citoyens de Saint-Léonard, comme à tous les Montréalais, de profiter d'un terrain utilisable à l'année », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

La Ville de Montréal bénéficie également, pour la réalisation du projet, d'une subvention de près de 2,8 millions de dollars des gouvernements du Québec et du Canada par l'entremise du PAFIRS, le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, ainsi que du PIIC, le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tous deux découlant de l'Entente Bilatérale Intégrée conclue entre les gouvernements provincial et fédéral.

« L'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante pour les résidentes et les résidents de Saint-Léonard, a mentionné la députée de Saint-Léonard--Saint-Michel, Patricia Lattanzio. Grâce à ce futur terrain de soccer couvert, les jeunes, les familles et les athlètes de tous âges pourront profiter d'installations modernes, accessibles et sécuritaires qui encourageront l'activité physique tout au long de l'année, ainsi que les équipes locales et nationales, alimentées par la passion du soccer dûment ancrée dans notre circonscription. Notre gouvernement est fier de soutenir des infrastructures qui améliorent la qualité de vie et qui renforcent le dynamisme de nos quartiers. »

« La réalisation de ce projet est une excellente nouvelle et permettra à la population de Saint-Léonard et des environs de pratiquer ses activités favorites à l'année dans une infrastructure de qualité et sécuritaire. Je suis fière du fait que notre gouvernement prenne la pratique sportive, récréative et de plein air aussi au sérieux en offrant des installations qui permettent aux gens de tout âge et venant de tous les milieux de se rassembler et de pratiquer des activités physiques. Ce projet profitera également aux jeunes athlètes de la région, qui auront accès à un terrain moderne et couvert pour développer leurs talents » a ajouté Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie.

Une installation plus sobre énergétiquement

Attribué à l'entreprise Charex à la suite d'un appel d'offres public, le projet de construction du dôme permanent a été bonifié par l'ajout d'un système de chauffage et de climatisation utilisant la géothermie ainsi que du gaz naturel renouvelable (GNR) issu de la biomasse. Cette approche s'inscrit dans le Plan climat de l'Arrondissement et permet d'éliminer le recours au gaz naturel fossile, responsable d'environ 500 tonnes de gaz à effet de serre (GES) par an. Une fois terminé, ce dôme, qui restera « gonflé » toute l'année, offrira des plateaux sportifs en continu et générera près de 80 % d'économies sur les frais d'exploitation actuels pour les contribuables.

Fin des travaux prévue en 2026

Les travaux devraient se terminer au cours de l'automne 2026. En attendant, l'Arrondissement continuera d'utiliser le dôme temporaire durant l'hiver afin de réduire les impacts de la construction du dôme permanent et de préserver l'offre de service.

