La Fondation canadienne des femmes a obtenu un financement important du gouvernement du Canada pour fournir un soutien essentiel aux organismes qui luttent contre la violence fondée sur le genre dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

TORONTO, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Grâce à un investissement de 19,6 millions de dollars du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres du gouvernement du Canada, la Fondation canadienne des femmes lance un nouveau programme de subventions nommé Plus en sécurité et plus fortes. Le programme fait face au risque croissant de violence fondée sur le genre dans le cadre de la pandémie et veille à ce que les services essentiels continuent de venir en aide aux survivantes et aux enfants à leur charge.

« La violence genrée avait atteint un niveau inacceptable avant la pandémie, surtout pour les femmes marginalisées, déclare Paulette Senior, présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. En 2020, de nombreux signaux d'alarme indiquent que la violence est à la hausse et que les victimes ont plus de difficulté à demander de l'aide. Le soutien du gouvernement fédéral arrive à un moment crucial où le foyer est un endroit dangereux pour les personnes exposées à un risque élevé de maltraitance. »

La deuxième vague de COVID-19 et les nouvelles mesures de confinement entraînent des risques encore plus grands de violence conjugale pour les personnes confinées avec des partenaires violents et moins aptes à obtenir de l'aide.

Les fournisseurs de services qui offrent des services de prévention et d'intervention en matière de violence, comme l'hébergement, le counseling et le soutien aux victimes d'agression sexuelle, jouent un rôle essentiel dans la réduction des risques. Toutefois, la propagation du coronavirus a provoqué des interruptions, des changements et des fermetures de services. Quatre-vingts pour cent des 120 fournisseurs de services au Canada interrogés par la Fondation canadienne des femmes s'inquiètent de leur capacité à fournir des services.

Cette année, entre mars et juin, les appels à la police pour querelles de ménage ont augmenté et les fournisseurs de services pour les femmes victimes de violence ont signalé des pics de demande. Hébergement femmes Canada rapporte que 52 % des 266 refuges interrogés ont déclaré accueillir des clientes qui ont subi des formes de violence plus graves pendant la pandémie. Dans l'ensemble, on sait que le risque de violence fondée sur le genre augmente lors des pandémies et des catastrophes passées, tant au Canada que dans le monde.

Grâce au soutien philanthropique du gouvernement et du public, la Fondation a transféré des millions de dollars à des organisations de base dans tout le Canada lors de la première vague de la crise sanitaire. Le programme Subventions plus en sécurité et plus forte sont conçues pour aider les organismes de femmes et de promotion de l'égalité des genres qui luttent contre la violence genrée. Elles permettront de renforcer ces organisations à bout de souffle qui doivent faire face à un afflux de personnes ayant besoin d'aide en raison des risques accrus de violence fondée sur le genre pendant la pandémie.

Les organismes peuvent demander une subvention de 10 000 à 200 000 dollars. Les demandeurs qui soutiennent des groupes en quête d'équité comme les Premières Nations, les Métis et les Inuits, les femmes noires, et les femmes handicapées, sont particulièrement encouragés à postuler. Nous commencerons à accepter les demandes à compter du 17 décembre 2020, et ce, jusqu'au 15 février 2021 ou jusqu'à épuisement complet des fonds.

La Fondation canadienne des femmes préconise de façon continue des investissements importants pour mettre fin à la violence fondée sur le genre - une étape cruciale vers l'égalité des genres au Canada. Nous tenons à appuyer cette importante initiative en tirant parti de notre expérience en tant que fondation publique canadienne pour les femmes et les filles dans toute leur diversité, et nous nous engageons à accorder la priorité aux communautés où les besoins sont les plus grands.

Pour en savoir plus sur le programme Subventions plus en sécurité et plus forte, visitez le site canadianwomen.org/fr/subventions-securite-fortes. Pour en savoir plus sur la Fondation canadienne des femmes, visitez le site canadianwomen.org.

À PROPOS DE LA FONDATION CANADIENNE DES FEMMES

La Fondation canadienne des femmes est un organisme phare du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. À travers le financement, la recherche, la défense des intérêts et le partage des connaissances, la Fondation s'emploie à susciter un changement systémique afin de permettre l'inclusion de toutes les femmes. En appuyant des programmes communautaires, la Fondation renforce la capacité des femmes et des filles à pouvoir agir pour se sortir de la violence et de la pauvreté, et renforcer leur estime de soi et leur leadership.

Fondée en 1991 pour répondre à un besoin criant en matière de philanthropie à l'intention des femmes, la Fondation canadienne des femmes est aujourd'hui l'une des plus importantes fondations du genre au monde. Avec l'aide de ses donateurs et donatrices, la Fondation a recueilli plus de 100 millions de dollars et subventionné plus de 2000 programmes partout au pays. Les programmes de la Fondation s'attaquent aux causes fondamentales des problématiques qui touchent les femmes et les filles, et aident ces dernières à surmonter les principaux obstacles auxquels elles sont confrontées.

La Fondation canadienne des femmes vise à être inclusive d'une grande diversité de personnes de tout genre et de toute orientation sexuelle. Nos efforts tendent avant tout à venir en aide aux personnes qui rencontrent un plus grand nombre d'obstacles et qui n'ont pas accès aux services adéquats. Cela comprend celles qui s'identifient comme femmes, filles, trans, genderqueer, non-binaires et 2ELGBTQI+.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la Fondation, visitez femmescanadiennes.org, abonnez-vous à notre bulletin électronique et lisez notre blogue. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

Note de la rédaction : Veuillez utiliser le nom complet de l'organisme lorsque vous mentionnez la Fondation canadienne des femmes. Merci d'éviter les abréviations et acronymes.

