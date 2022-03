De nouvelles ruelles verdies et sécurisées cet été par la communauté rosepatrienne

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Quatre nouvelles ruelles vertes et un nouveau jardin de rue s'ajouteront cet été dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Réalisés par la communauté dans le cadre du programme Faites comme chez vous, en collaboration avec Nature-Action Québec et l'Arrondissement, ces projets de verdissement permettront de déminéraliser et de végétaliser 654 m² d'asphalte dans les ruelles et rues du quartier.

« Grâce à l'exceptionnelle mobilisation de la communauté rosepatrienne, le verdissement de notre quartier se poursuit. D'ici la fin de l'été, on comptera un total de 140 ruelles vertes dans Rosemont-La Petite-Patrie, inscrivant ainsi un nouveau record absolu à Montréal. Je remercie les nombreux citoyens et citoyennes qui s'engagent année après année à rendre nos milieux de vie encore plus verts, animés et sécuritaires. »

- François Limoges, maire de l'arrondissement

Espaces verdis en 2022

Quatre nouvelles ruelles vertes :

12 e Avenue / 13 e Avenue / Rosemont / Dandurand

Avenue / 13 Avenue / Rosemont / Dandurand 12 e Avenue / 13 e Avenue / de Bellechasse / Rosemont

Avenue / 13 Avenue / de Bellechasse / Rosemont 18 e Avenue / Bourbonnière / Rosemont / Dandurand

Avenue / Bourbonnière / Rosemont / Dandurand Jeanne-d'Arc / Pie-IX / Dandurand / Masson

Bonification d'une ruelle verte existante :

Saint-Dominique / Casgrain / Beaubien Est / de Bellechasse

Un nouveau jardin de rue qui s'étend sur 325 mètres :

12e Avenue, entre la rue Dandurand et le boulevard Rosemont

Consultez la carte pour localiser l'ensemble des ruelles vertes et jardins de rue dans l'arrondissement .

Fermeture partielle de ruelles

En plus de ces initiatives de verdissement citoyennes, sept ruelles, dont cinq ruelles vertes, bénéficieront d'une fermeture partielle permanente ou saisonnière au cours des prochains mois.

Tout comme pour les ruelles vertes, les projets de fermeture partielle de ruelle sont initiés par la population riveraine. Pour être admissibles, les projets nécessitent un appui favorable d'une majorité de membres du voisinage immédiat à la ruelle.

Ces projets sont généralement réalisés dans des ruelles comptant quatre entrées (forme de H). La fermeture d'un ou deux accès à la ruelle par un bac de fleurs permet de limiter la circulation véhiculaire et d'améliorer la sécurité du voisinage. En tout temps, les ruelles et les espaces de stationnement demeurent accessibles pour les véhicules.

Dépôt d'un projet de ruelle verte, de jardin de rue ou de fermeture partielle

Pour en savoir plus sur les initiatives citoyennes de verdissement dans l'arrondissement et soumettre un projet de ruelle verte, de jardin de rue ou de fermeture partielle, visitez le site web de Faites comme chez vous .

