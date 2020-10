De nouvelles régions s'ajoutent au programme Un emploi en sol québécois grâce à sa transformation numérique !

MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du programme Un emploi en sol québécois, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer la transformation numérique de ses opérations et l'ajout de nouvelles régions grâce à celle-ci. En effet, les employeurs des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et du Nord-du-Québec peuvent désormais s'inscrire au programme via le www.emploisolquebecois.ca .

L'objectif du programme Un emploi en sol québécois est de favoriser l'intégration en emploi des personnes immigrantes dans les différentes régions du Québec. Ainsi, les entreprises présentes dans ces régions récemment ajoutées auront dorénavant un accès simplifié au bassin de talents provenant de l'immigration récente.

« L'accès au programme Un emploi en sol québécois représente une belle opportunité pour assurer le développement économique en région. À cet effet, rappelons que ce programme donne la chance aux employeurs de trouver rapidement des candidats correspondants à leurs besoins de main d'œuvre. C'est pourquoi nous sommes fiers d'ajouter aujourd'hui les régions Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et Nord-du-Québec. » a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Pour se conformer aux mesures sanitaires, le programme a effectué un véritable virage technologique afin d'assurer le maintien de ses activités. Grâce au numérique, le programme peut continuer d'offrir ses services de préqualification des candidatures de personnes immigrantes aux employeurs en organisant des entretiens exploratoires en ligne via visioconférence. Des vidéos de découverte du milieu de vie seront mis à la disposition des personnes immigrantes pour présenter les particularités régionales et la communauté locale.

Les entreprises localisées dans l'une des 14 régions desservies par le programme bénéficient également d'un système de gestion des candidatures propulsé par l'intelligence artificielle. Au même titre que les personnes immigrantes, elles ont accès à une plateforme en ligne de maillage intelligent développé par l'entreprise québécoise Workland. Grâce à un algorithme de jumelage et l'expertise de l'équipe du programme, les candidats ont été préqualifiés en amont selon les compétences requises pour pourvoir les postes. Ils ne rencontrent les employeurs que lorsque leur profil est pertinent pour la description de tâches.

« Ce service de préqualification des employés offert gratuitement est une belle avancée pour le programme Un emploi en sol québécois. En plus d'aider les entreprises dans la préqualification des candidatures, il augmente les chances d'obtenir une correspondance optimale entre les compétences des personnes immigrantes et les besoins des employeurs, » a déclaré Charles Milliard.

Les chambres de commerce jouent un rôle prépondérant dans la réussite du programme Un emploi en sol québécois. En ce sens, elles sensibilisent les employeurs à l'embauche des personnes immigrantes et assurent des activités de recherche pour trouver des postes correspondants aux profils des candidats disponibles. Enfin, une collaboration avec les organismes de régionalisation d'immigration, rassemblés sous la bannière Emplois en Régions, est essentielle pour assurer un accompagnement individualisé des personnes immigrantes tout au long de leur parcours d'établissement en région.

Pour plus d'informations, les entreprises intéressées sont invitées à consulter le site internet www.emploisolquebecois.ca

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca