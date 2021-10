« Nous savons maintenant que la maison idéale est un lieu de vie plus vert, plus spacieux et plus confortable, où nous pouvons être proches des personnes qui nous sont chères et faire les activités qui nous font du bien », affirme Kathy Davey, responsable de l'ameublement de maison et de design commercial chez IKEA Canada . « Un foyer heureux est excellent pour notre bien-être psychologique à tous et nous sommes ravis de continuer à aider les Canadiens à trouver des idées et de l'inspiration pour créer des foyers qui soutiennent les relations et les habitudes les plus importantes pour eux. »

Bien que plus de 40 % des adultes canadiens considèrent le temps passé seul comme une activité importante pour maintenir un sentiment de bien-être psychologique à la maison, le temps prolongé à la maison a rapproché de nombreuses familles, puisque près de quatre personnes sur dix au Canada (38 %) ont déclaré que leurs relations familiales s'étaient améliorées au cours des 12 derniers mois. Certaines relations ne se sont pas aussi bien portées, puisque plus d'un quart des Canadiens (26 %) ont indiqué que leurs amitiés avaient souffert pendant cette période.

Au-delà du foyer, les communautés et les quartiers ont joué un rôle important dans la vie des gens au cours de la dernière année, puisque près de trois quarts des Canadiens (74 %) ont passé plus de temps dans leur quartier.

Plus de 34 000 personnes de 34 pays, dont le Canada, ont partagé leurs réflexions sur le bien-être psychologique et la vie à la maison, en réfléchissant aux répercussions des 12 derniers mois et à leur avenir, dans le rapport sur la vie à la maison de IKEA.

En tête du palmarès des amateurs de sommeil : 72 % des Finlandais déclarent que le sommeil est le facteur le plus important de leur bien-être psychologique, soit bien plus que les 56 % de Canadiens qui considèrent le sommeil comme un facteur de bien-être.

Trouver un espace chez soi pour se changer les idées : 16 % des personnes en France, en Irlande et au Canada notent que leur domicile ne répond pas suffisamment à leurs besoins en matière de bien-être.

Rechercher un soutien professionnel : 35 % des Portugais se tournent vers leur thérapeute pour parler de leur santé mentale et de leur bien-être, contre seulement une personne sur cinq au Canada (20 %).

Le centre mondial du désencombrement : 38 % des Australiens déclarent qu'il est devenu plus important d'avoir une maison facile à désencombrer, tout comme les 37 % des Canadiens qui considèrent la facilité de nettoyage comme l'une des principales caractéristiques d'une maison idéale.

Découvrez-en plus sur le rapport intégral interactif sur le site lifeathome.ikea.com. Pour obtenir des conseils et de l'inspiration afin d'améliorer le quotidien à la maison, nous encourageons les Canadiens à découvrir Swede Space. La série de vidéos en ligne sur le site fr.ikea.ca/SwedeSpace présente des solutions utiles et abordables, qu'il s'agisse de faire de la place pour l'exercice ou de créer des espaces de travail flexibles dans la maison.

À propos de la recherche

La recherche quantitative a été réalisée par YouGov pour Ingka Holding B.V. - Groupe IKEA. YouGov est un groupe international de recherche et d'analyse de données. YouGov a interrogé un échantillon total de 34 387 adultes âgés de 18 ans et plus aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Autriche, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Russie, en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, en Hongrie, en Serbie, en Croatie, en Slovaquie, en Slovénie, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Inde et en Australie. Le sondage a été mené dans 34 pays entre le 24 juin et le 28 juillet 2021, à l'aide de questionnaires en ligne pour chaque pays. Des quotas ont été appliqués sur le sexe, l'âge et la région, et les données ont été pondérées selon le sexe, l'âge et la région sur la base d'une pondération idéale issue des statistiques de chaque pays, afin que les résultats soient représentatifs de la population en ce qui concerne le groupe cible. Base : seulement des adultes = 34 387

