De nouvelles places subventionnées à venir pour les familles de Beauport

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin, est heureuse d'annoncer, en compagnie du ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Montmorency, M. Jean-François Simard, qu'une nouvelle installation de services de garde éducatifs à l'enfance verra le jour à Beauport. Il s'agit du Centre de la petite enfance Percée de soleil. Ce projet permettra d'ajouter 80 places subventionnées, dont 15 places réservées aux poupons, à l'offre actuelle une fois les travaux terminés.

Au total, 25 projets ont été autorisés à l'échelle du Québec, ce qui représente 600 nouvelles places, dont 158 places réservées aux Premières Nations et aux Inuit.

Rappelons que ce sont plus de 37 000 nouvelles places subventionnées à 9,65 $ par jour, incluant des places en milieu familial, qui ont été créées depuis le lancement du Grand chantier pour les familles en octobre 2021.

Citations :

« Je suis très contente d'annoncer la création de 600 places dans plusieurs régions et communautés au Québec. C'est une solution concrète pour réduire la pression sur le portefeuille des familles d'ici. Je tiens à souligner l'engagement de nos partenaires qui se mobilisent pour améliorer l'accès et la qualité des services offerts à nos tout-petits, et je remercie tous les services de garde éducatifs qui ont présenté un projet! Notre gouvernement poursuit ses efforts pour offrir à davantage de parents des places à 9,65 $ dans des environnements stimulants pour les enfants. »

Catherine Blouin, ministre de la Famille

« C'est une excellente nouvelle pour les familles de notre communauté! Les services de garde éducatifs à l'enfance sont essentiels pour soutenir le développement des tout-petits et favoriser leur épanouissement. Grâce à ce projet, davantage d'enfants pourront grandir, apprendre et tisser des liens dans un environnement stimulant et bienveillant. Je tiens à saluer l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Montmorency

Faits saillants :

Depuis le lancement du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, plus de 37 000 places subventionnées ont été créées partout au Québec. On retrouve également plus de 10 000 places subventionnées en installation en cours de réalisation.

Les appels de projets consistaient en la réaffectation de places, c'est-à-dire que des places ont été récupérées par le Ministère, comme le prévoit la Politique de récupération des places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance en installation, ou retournées volontairement par des services de garde éducatifs à l'enfance.

Le gouvernement du Québec a annoncé, dans son budget 2026-2027, la conversion de 5 000 places non subventionnées en places subventionnées.

Liens connexes :

Appel de projets en continu pour la réaffectation de places subventionnées - Lot 12

Appel de projets à l'intention des Premières Nations et des Inuit

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SOURCE Ministère de la Famille

Source : Rose Dubois-Ranjbaran, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, [email protected], Cell. : 367 990-2589; Renseignements : Relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]