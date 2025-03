QUÉBEC, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, publie de nouvelles orientations en matière de sécurité incendie, une première depuis 2001. Ces orientations servent de manuel d'instructions aux municipalités pour rédiger leur schéma de couverture de risques. Elles aideront ainsi les autorités locales et régionales à planifier leurs activités de prévention et d'intervention en fonction de leur réalité actuelle.

Les nouvelles orientations ont été développées à la suite d'une consultation rigoureuse des partenaires, tels que le milieu municipal en sécurité incendie, au cours des dernières années. La nouvelle mouture des orientations tient ainsi compte des enjeux qui ont été soulevés et de l'expérience acquise dans l'application des premières générations de schémas de couverture de risques. Cette révision contribue à une meilleure sécurité des citoyens et des intervenants d'urgence en diminuant le nombre d'incendies et leurs pertes humaines et matérielles.

Les orientations reposent sur trois grands principes : renforcer les activités de prévention des incendies; clarifier différentes modalités relatives aux interventions et à leur optimisation; et réaffirmer le rôle des autorités régionales en matière de coordination de la sécurité incendie.

Citation :

« La société québécoise a bien évolué depuis 2001, les façons de gérer les risques en sécurité incendie aussi. Il était temps de faire le point dans ce domaine pour mieux protéger la population et nos pompiers et pompières. Cette nouvelle mouture a bénéficié de l'éclairage essentiel des spécialistes du terrain. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux et celles qui ont participé à son élaboration. Leur contribution nous a permis de faire évoluer la sécurité incendie au Québec pour assurer la sécurité des Québécoises et Québécois. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Voici les principaux bénéfices attendus de cette mise à jour : Faciliter une compréhension commune des orientations; Promouvoir la participation des pompiers dans les activités de prévention pour maximiser l'utilisation des ressources; Revoir les exigences pour la force de frappe (nombre de pompiers et de véhicules d'intervention, et quantité d'eau) ainsi que pour le temps de réponse en cohérence avec l'expérience acquise par le milieu, l'évolution des techniques de combat et les différentes normes applicables; Définir le nombre de pompiers requis pour un sauvetage et, dans le cas d'une attaque intérieure, intervenir de façon sécuritaire. Reconnaître l'apport de ces équipes dans le schéma de couverture de risques; Diminuer les effets en lien avec les systèmes d'alarme incendie par la modulation de la force de frappe; Clarifier les rôles et responsabilités des autorités dans le but d'améliorer la collaboration et la concertation entre les acteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre du schéma de couverture de risques.

Les nouvelles orientations sont établies alors que la loi prévoit dorénavant que le schéma de couverture de risques est valide pour une période de 10 ans. Cette durée impose la réalisation d'une planification soutenue et réfléchie par les décideurs, pour tenir compte notamment de l'évolution des collectivités, de la densification des villes et de l'apparition des nouvelles technologies.

Schémas de couverture de risques d'incendie | Gouvernement du Québec

