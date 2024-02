Un sondage de belairdirect révèle que 41 pour cent des Canadiens considèrent qu'ils sont astucieux en matière de finances personnelles et 65 pour cent affirment vouloir éliminer les dépenses non essentielles

TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Les Canadiens cherchent à économiser de l'argent de toutes les façons possibles. Soixante-dix pour cent des Canadiens veulent réduire les dépenses de leur foyer et ils sont 31 pour cent à déclarer qu'ils ont prodigué des conseils à des membres de leur famille et à leurs amis pour y arriver, y compris leur suggérer de petites façons d'économiser de l'argent, leur montrer comment créer un budget et leur expliquer comment obtenir le meilleur prix lorsqu'ils souscrivent à une assurance.

Les Canadiens désirent réduire les dépenses de leur foyer (74 %) et les dépenses liées à l'automobile (69 %) et ils sont nombreux à conserver leur voiture plus longtemps et à en réduire l'utilisation. Les Canadiens affirment aussi qu'ils songent à acheter une voiture usagée au lieu d'une voiture neuve ou à se contenter d'un seul véhicule pour la famille et de prendre le transport en commun plus souvent.

Un sondage récent de belairdirect révèle que les cinq moyens principaux que les Canadiens utilisent pour réduire leurs dépenses sont :

Réduire les dépenses liées aux biens et services non essentiels comme les repas au restaurant et attendre les soldes avant de faire des achats (65 %)

Utiliser des bons rabais, des codes promotionnels et des programmes de fidélité (52 %)

Réduire les dépenses à l'épicerie (41 %)

Annuler les abonnements inutilisés (39 %)

Adopter un budget familial qui prévoit des montants pour l'épargne (32 %)

Soixante-treize pour cent des Canadiens savent exactement combien leur coûtent leurs assurances par mois alors que 60 % des Canadiens combinent leurs assurances auto et habitation pour obtenir un meilleur prix. Ils sont autant à affirmer vouloir en savoir plus sur les façons d'économiser sur leurs primes d'assurances. Parmi les façons faciles d'y arriver, notons le choix d'une plus petite voiture qui consomme moins de carburant, l'installation d'un système antivol et l'adhésion à un programme d'analyse de la conduite comme le programme automérite de belairdirect, une application d'assurance basée sur l'utilisation du véhicule qui fournit une prime personnalisée grâce à laquelle les participants économisent s'ils ont des comportements sécuritaires sur la route.

« Chez belairdirect, nous comprenons que chaque personne a des besoins différents en matière d'assurance, c'est pourquoi nous offrons une grande variété de solutions pour aider les clients à économiser tout en protégeant les choses qui leur tiennent le plus à cœur », a affirmé Marie-Pierre Leclerc, vice-présidente, Marketing et stratégie numérique chez belairdirect.

« Notre dévouement à traiter les clients de belairdirect comme nous traitons nos propres voisins leur assure une couverture d'assurance exhaustive qui leur simplifie la vie et protège ce qu'ils ont de plus précieux. Nous travaillons directement avec nos clients pour leur offrir des produits d'assurance qui conviennent à leurs besoins en évolution. »

Ces conclusions mettent l'accent sur l'importance de comprendre l'attitude et les préférences des Canadiens lorsqu'il est question d'assurances et de la gestion de leurs finances personnelles. Les assurances sont trop importantes pour être complexes, c'est pourquoi belairdirect travaille avec ses clients pour trouver des solutions qui répondent le mieux à leurs besoins.

Voici comment belairdirect offre des solutions simples aux Canadiens pour les aider à économiser sur leurs assurances :

automérite : Prenez le contrôle du montant que vous payez pour vos primes d'assurance automobile. Lorsque le programme automérite est activé, l'appli de belairdirect évalue vos habitudes de conduite en temps réel pour vous offrir une prime personnalisée lors du renouvellement de votre police d'assurance auto.

Prenez le contrôle du montant que vous payez pour vos primes d'assurance automobile. Lorsque le programme automérite est activé, l'appli de belairdirect évalue vos habitudes de conduite en temps réel pour vous offrir une prime personnalisée lors du renouvellement de votre police d'assurance auto. Rabais web : Des économies quand votre soumission est complétée en ligne.

: Des économies quand votre soumission est complétée en ligne. Programmes de groupes: des rabais de groupe exclusifs pour vos assurances auto et habitation en étant membre d'un des groupes admissibles avec belairdirect.

des rabais de groupe exclusifs pour vos assurances auto et habitation en étant membre d'un des groupes admissibles avec belairdirect. Les agents de belairdirect : Une équipe d'agents dévoués qui s'assureront que vous avez la couverture d'assurance qui correspond le mieux à vos besoins et à votre style de vie.

: Une équipe d'agents dévoués qui s'assureront que vous avez la couverture d'assurance qui correspond le mieux à vos besoins et à votre style de vie. Multivéhicule : Les conducteurs qui habitent à la même adresse peuvent économiser jusqu'à 15 % sur leur assurance auto.

: Les conducteurs qui habitent à la même adresse peuvent économiser jusqu'à 15 % sur leur assurance auto. Les familles et les jeunes couples : Informez toujours votre assureur que vous en êtes à une nouvelle étape de votre vie afin qu'il s'assure que votre couverture convient parfaitement à vos nouveaux besoins.

Informez toujours votre assureur que vous en êtes à une nouvelle étape de votre vie afin qu'il s'assure que votre couverture convient parfaitement à vos nouveaux besoins. Assurance pour étudiants : Étudiez en toute quiétude en sachant que vous économisez de l'argent grâce au rabais étudiant de belairdirect.

À propos de belairdirect

belairdirect est un fier fournisseur d'assurance canadien qui offre à ses clients des solutions d'assurance complètes depuis près de 70 ans. Vous pouvez compter sur belairdirect pour réaliser notre objectif commun de rendre l'assurance plus simple et la vie plus facile pour encore plus de Canadiens. Ensemble, nous simplifierons votre vie en vous aidant à protéger ce qui vous tient à cœur grâce à des solutions d'assurance novatrices et personnalisées qui répondent à vos besoins. Fondée au Québec en 1955, l'entreprise offre une solution simple, mais complète qui permet aux clients de communiquer avec un agent par téléphone, en ligne ou en personne. belairdirect a été le premier assureur de dommages en Amérique du Nord à vendre des produits d'assurance automobile en ligne (www.belairdirect.com), ce qui témoigne du caractère innovateur de l'entreprise. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord (TSX : IFC -- www.intactfc.com). belairdirect est fière d'être un partenaire du Club des petits déjeuners. Pour plus d'information, visitez www.belairdirect.com ou suivez belairdirect sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos du sondage

Hill & Knowlton a utilisé le panel de Léger Opinion pour sonder 1 502 Canadiens entre le 24 octobre et le 2 novembre pour le compte de belairdirect. L'échantillonnage a été effectué en fonction de quotas établis selon l'âge, le genre et la région. Le sondage durait moins de 8 minutes. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du genre et de la région des participants en se basant sur les données du recensement de 2021. La marge d'erreur pour un échantillon de n=1 502 personnes sélectionnées au hasard devrait être de ± 4 %.

