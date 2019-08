De nouvelles installations d'athlétisme pour promouvoir la vie active des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador

ST-JOHN'S, le 30 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures de loisirs jouent un rôle clé en appuyant le dynamisme des collectivités canadiennes tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne et aident ceux qui aspirent à y accéder.

Nick Whalen, député de St. John's-Est, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, avec L'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement et ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement au projet d'installations d'athlétisme multifonctionnelles de Newfoundland Drive.

Ces nouvelles installations régionales serviront de terrain d'entraînement pour les prochains Jeux du Canada et augmenteront les possibilités sportives pour les générations à venir d'athlètes, de résidents et de visiteurs.

Le gouvernement du Canada investit plus de 117 000 $ dans ce projet par au titre du Fonds des petites collectivités. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador verse plus de 197 000 $, et le conseil scolaire anglais de Terre-Neuve-et-Labrador (Newfoundland and Labrador English School District) assume le restant des coûts du projet.

Citations

« Terre-Neuve-et-Labrador est fière de son riche patrimoine sportif. Je suis heureux de voir aller de l'avant cet important projet récréatif qui permettra aux athlètes et aux résidents de demeurer actifs et en santé. Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques, ce qui comprend le financement de projets sportifs et récréatifs comme celui-ci, stimulent la croissance de la classe moyenne et permettent à nos collectivités de demeurer parmi les meilleurs endroits où vivre, travailler et élever une famille. »

Nick Whalen, député de St. John's-Est, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador aide à bâtir des collectivités durables et sécuritaires. Grâce à nos investissements dans des infrastructures communautaires comme le terrain d'entraînement, les résidents et les familles ont accès à de meilleurs services et à plus de possibilités pour adopter une mode de vie sain. »

L'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement et ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars serviront à appuyer les infrastructures sociales dans les collectivités du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

Main-d'œuvre qualifiée et immigration;



Innovation;



Croissance propre et changements climatiques;



Commerce et investissement;



Infrastructure.

