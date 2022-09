PICKERING, ON, le 2 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et députée de Pickering--Uxbridge, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé plus de 17 millions de dollars en fonds fédéraux pour deux projets d'infrastructure communautaire verte à Pickering.

« Des infrastructures communautaires et récréatives de qualité sont essentielles au bien-être et au développement de notre collectivité. Le financement de notre gouvernement mettra en valeur la fière histoire de notre région tout en offrant aux résidents un endroit où des événements et de la programmation communautaire pourront avoir lieu pour les années à venir », a déclaré Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et députée de Pickering-Uxbridge, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Au nom de la Ville de Pickering, des membres de son conseil et de ses résidents, je remercie sincèrement le gouvernement du Canada d'avoir investi 17 millions de dollars pour une infrastructure communautaire verte à Pickering, a indiqué le maire Dave Ryan. Pickering compte plusieurs communautés, installations et programmes patrimoniaux importants. Ce financement aidera à appuyer des projets excitants et importants qui rassembleront notre collectivité tout en présentant les racines historiques de Pickering d'une manière durable et écologique. »

Le financement va appuyer la construction du nouveau Centre communautaire et du patrimoine carboneutre de 44 000 pieds carrés à Pickering qui comprendra un théâtre communautaire et un musée qui accueillera des expositions de la collectivité. L'installation accueillera des programmes récréatifs nouveaux et améliorés pour la collectivité en plus de services de bibliothèque. Une fois terminé, il s'agira d'un carrefour communautaire important où les résidents pourront se rassembler.

Un financement supplémentaire appuiera les rénovations écologiques au Centre Redman House Program. Le travail comprendra des améliorations écoénergétiques aux composantes mécaniques et électriques de l'installation existante, en plus d'améliorations à l'accessibilité qui comprennent le remplacement de la rampe et des rénovations des salles de toilettes. Ce projet permettra au centre d'offrir d'importants services aux visiteurs et aux bénévoles au musée du village de Pickering.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 17 millions de dollars dans ces projets :

investit plus de 17 millions de dollars dans ces projets : Infrastructure Canada verse 12,5 millions de dollars grâce au Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI) pour la construction du Centre communautaire et du patrimoine de Pickering et un montant supplémentaire de 516 560 $ au moyen du PBCVI pour le projet de rénovations écologiques au Centre Redman House Program.

verse 12,5 millions de dollars grâce au Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI) pour la construction du Centre communautaire et du patrimoine de Pickering et un montant supplémentaire de 516 560 $ au moyen du PBCVI pour le projet de rénovations écologiques au Centre Redman House Program.

Patrimoine canadien a déjà approuvé un montant de 4 millions de dollars au moyen du Fonds du Canada pour les espaces culturels pour le Centre communautaire et du patrimoine de Pickering.

pour les espaces culturels pour le Centre communautaire et du patrimoine de Pickering. Le financement pour le projet du Centre communautaire et du patrimoine de Pickering est conditionnel au respect des obligations de consultation des Autochtones.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Fonds du Canada pour les espaces culturels

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-espaces-culturels.html

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada